ЕС заморозил переговоры о санкциях против Израиля, пишут СМИ

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. ЕС приостановил обсуждение санкций против Израиля, чтобы не навредить переговорам под руководством президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию в секторе Газа, пишет издание EuObserver со ссылкой на европейских дипломатов.
Отмечается, что даже рабочие группы низкого уровня в Совете ЕС не будут обсуждать предложение Еврокомиссии о санкциях в Брюсселе на этой неделе.
"Никто не хочет предпринимать шаги, которые могут помешать переговорам", - добавил один из дипломатических источников издания.
Трамп 29 сентября обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. Предложение предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом.
В воскресенье Трамп заявил, что в течение недели будет завершена первая фаза его плана по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной и освобождению заложников ХАМАС.