ЕС заморозил переговоры о санкциях против Израиля, пишут СМИ

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. ЕС приостановил обсуждение санкций против Израиля, чтобы не навредить переговорам под руководством президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию в секторе Газа, пишет издание EuObserver со ссылкой на европейских дипломатов.