ЕС заморозил переговоры о санкциях против Израиля, пишут СМИ - РИА Новости, 07.10.2025
12:42 07.10.2025
ЕС заморозил переговоры о санкциях против Израиля, пишут СМИ
ЕС заморозил переговоры о санкциях против Израиля, пишут СМИ
ЕС заморозил переговоры о санкциях против Израиля, пишут СМИ

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. ЕС приостановил обсуждение санкций против Израиля, чтобы не навредить переговорам под руководством президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию в секторе Газа, пишет издание EuObserver со ссылкой на европейских дипломатов.
"ЕС заморозил переговоры по санкциям против Израиля из-за плана США по прекращению огня", - пишет издание.
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Трамп рассказал о реакции Израиля на предложение ХАМАС по Газе
Вчера, 23:26
Отмечается, что даже рабочие группы низкого уровня в Совете ЕС не будут обсуждать предложение Еврокомиссии о санкциях в Брюсселе на этой неделе.
Заморозка обусловлена ​​главным образом решением Германии и Италии занять выжидательную позицию и посмотреть, привнесет ли план Трампа по прекращению огня, который будет обсуждаться в Каире на этой неделе, "какие-либо изменения на местах".
"Никто не хочет предпринимать шаги, которые могут помешать переговорам", - добавил один из дипломатических источников издания.
Трамп 29 сентября обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. Предложение предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом.
В воскресенье Трамп заявил, что в течение недели будет завершена первая фаза его плана по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной и освобождению заложников ХАМАС.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Трамп заявил, что не потерпит от ХАМАС задержки в освобождении заложников
4 октября, 18:27
 
