https://ria.ru/20251007/rozysk-2046751940.html

Москвича объявили в розыск за участие в террористической организации

Москвича объявили в розыск за участие в террористической организации - РИА Новости, 07.10.2025

Москвича объявили в розыск за участие в террористической организации

Москвич по имени Габриэль Мартин* заочно арестован и объявлен в международный розыск по обвинению в участии в террористической организации, сказано в судебных... РИА Новости, 07.10.2025

2025-10-07T05:56:00+03:00

2025-10-07T05:56:00+03:00

2025-10-07T06:30:00+03:00

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007191157_0:130:3107:1878_1920x0_80_0_0_e219ee8c4c7b9255bd70ca0b46e4599e.jpg

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Москвич по имени Габриэль Мартин* заочно арестован и объявлен в международный розыск по обвинению в участии в террористической организации, сказано в судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Там отмечается, что дело было возбуждено 2 июня, но обвиняемому удалось скрыться. Следователь заочно предъявил ему обвинение, объявил в федеральный, а, когда выяснилось, что Мартин покинул пределы России, то и в международный розыск. "Заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ, в тот же день обвиняемый объявлен в розыск", - сказано в документе. Позднее суд заочно выдал санкцию на его арест. "На данной стадии следователем представлены достаточные данные, свидетельствующие об обоснованности подозрения Мартина* в причастности к инкриминируемому ему преступлению, поскольку это следует из копий материалов уголовного дела, исследованных в судебном заседании", - сказано в решении суда. Срок ареста установлен на два месяца с момента его задержания или экстрадиции. Мартину* вменяется часть 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ria.ru/20250930/rozysk-2045287965.html

https://ria.ru/20251007/rozysk-2046746682.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия