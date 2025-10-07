Рейтинг@Mail.ru
Москвича объявили в розыск за участие в террористической организации - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:56 07.10.2025 (обновлено: 06:30 07.10.2025)
https://ria.ru/20251007/rozysk-2046751940.html
Москвича объявили в розыск за участие в террористической организации
Москвича объявили в розыск за участие в террористической организации - РИА Новости, 07.10.2025
Москвича объявили в розыск за участие в террористической организации
Москвич по имени Габриэль Мартин* заочно арестован и объявлен в международный розыск по обвинению в участии в террористической организации, сказано в судебных... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T05:56:00+03:00
2025-10-07T06:30:00+03:00
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007191157_0:130:3107:1878_1920x0_80_0_0_e219ee8c4c7b9255bd70ca0b46e4599e.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Москвич по имени Габриэль Мартин* заочно арестован и объявлен в международный розыск по обвинению в участии в террористической организации, сказано в судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Там отмечается, что дело было возбуждено 2 июня, но обвиняемому удалось скрыться. Следователь заочно предъявил ему обвинение, объявил в федеральный, а, когда выяснилось, что Мартин покинул пределы России, то и в международный розыск. "Заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ, в тот же день обвиняемый объявлен в розыск", - сказано в документе. Позднее суд заочно выдал санкцию на его арест. "На данной стадии следователем представлены достаточные данные, свидетельствующие об обоснованности подозрения Мартина* в причастности к инкриминируемому ему преступлению, поскольку это следует из копий материалов уголовного дела, исследованных в судебном заседании", - сказано в решении суда. Срок ареста установлен на два месяца с момента его задержания или экстрадиции. Мартину* вменяется часть 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
https://ria.ru/20250930/rozysk-2045287965.html
https://ria.ru/20251007/rozysk-2046746682.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007191157_376:0:3107:2048_1920x0_80_0_0_563f203232da89e542756a3d915c85c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия
Происшествия, Россия
Москвича объявили в розыск за участие в террористической организации

Москвича Мартина объявили в розыск за участие в террористической организации

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Москвич по имени Габриэль Мартин* заочно арестован и объявлен в международный розыск по обвинению в участии в террористической организации, сказано в судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Там отмечается, что дело было возбуждено 2 июня, но обвиняемому удалось скрыться. Следователь заочно предъявил ему обвинение, объявил в федеральный, а, когда выяснилось, что Мартин покинул пределы России, то и в международный розыск.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Гендиректор "Облкоммунэнерго" попал в базу розыска МВД
30 сентября, 08:00
"Заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ, в тот же день обвиняемый объявлен в розыск", - сказано в документе.
Позднее суд заочно выдал санкцию на его арест. "На данной стадии следователем представлены достаточные данные, свидетельствующие об обоснованности подозрения Мартина* в причастности к инкриминируемому ему преступлению, поскольку это следует из копий материалов уголовного дела, исследованных в судебном заседании", - сказано в решении суда. Срок ареста установлен на два месяца с момента его задержания или экстрадиции.
Мартину* вменяется часть 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.
* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Алексей Арестович* - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Арестовича* переобъявили в розыск в России
03:57
 
ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала