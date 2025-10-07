https://ria.ru/20251007/rozysk-2046751940.html
Москвича объявили в розыск за участие в террористической организации
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Москвич по имени Габриэль Мартин* заочно арестован и объявлен в международный розыск по обвинению в участии в террористической организации, сказано в судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Там отмечается, что дело было возбуждено 2 июня, но обвиняемому удалось скрыться. Следователь заочно предъявил ему обвинение, объявил в федеральный, а, когда выяснилось, что Мартин покинул пределы России, то и в международный розыск. "Заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ, в тот же день обвиняемый объявлен в розыск", - сказано в документе. Позднее суд заочно выдал санкцию на его арест. "На данной стадии следователем представлены достаточные данные, свидетельствующие об обоснованности подозрения Мартина* в причастности к инкриминируемому ему преступлению, поскольку это следует из копий материалов уголовного дела, исследованных в судебном заседании", - сказано в решении суда. Срок ареста установлен на два месяца с момента его задержания или экстрадиции. Мартину* вменяется часть 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
