Арестовича* переобъявили в розыск в России

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* (включен в РФ в перечень террористов и экстремистов) переобъявлен в розыск в России, свидетельствуют данные базы МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.