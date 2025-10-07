https://ria.ru/20251007/rossiya-2046956946.html
Кадыров рассказал о планах пригласить Путина на открытие района в Грозном
Кадыров рассказал о планах пригласить Путина на открытие района в Грозном - РИА Новости, 07.10.2025
Кадыров рассказал о планах пригласить Путина на открытие района в Грозном
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал журналистам о планах пригласить президента России Владимира Путина на открытие одноименного района в 2027 году
Кадыров рассказал о планах пригласить Путина на открытие района в Грозном
Кадыров заявил о планах пригласить Путина на открытие района в 2027 году
ГРОЗНЫЙ, 7 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал журналистам о планах пригласить президента России Владимира Путина на открытие одноименного района в 2027 году, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Мы с удовольствием приглашаем и ждем его (Владимира Путина - ред.) в 2027 году, когда будет открытие полного района. Мы пригласим и, надеюсь, что он приедет", - сказал Кадыров.
Сегодня в Грозном состоялось открытие первой линии домов в новом районе Путина. О том, что в Грозном появится район Путина, Кадыров сообщил в начале 2024 года. Он в своем выступлении назвал строительство "одним из масштабных проектов в России". Он рассказал, что новый район занимает площадь в 300 гектаров и рассчитан на 150 тысяч жителей, здесь уже открыли здесь школу тенниса, бассейны, спорткомплекс для инвалидов, 2 объекта здравоохранения, мечеть и медресе. Скоро, по его словам, здесь будут построены 6 школ, среди которых IT-Школа, 9 детских садов, 4 гостиницы, отделение Нацбанка, религиозные и культурные объекты. Украшением района станет зеленый парк на 9 гектаров. Первая линия включает более 330 тысяч квадратных метров жилья.