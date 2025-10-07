Рейтинг@Mail.ru
ВС России наступают почти по всем направлениям в зоне СВО, заявил Герасимов
Специальная военная операция на Украине
 
21:40 07.10.2025 (обновлено: 23:27 07.10.2025)
ВС России наступают почти по всем направлениям в зоне СВО, заявил Герасимов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Российские войска продолжают вести активные боевые действия и наступают практически по всем направлениям, в то время как ВСУ сосредоточили усилия на кризисных участках фронта в попытках замедлить наступление ВС РФ, сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.
"Войска Объединённой группировки продолжают вести активные боевые действия, наступают практически по всем направлениям. Противник основные усилия сосредоточил на стабилизации обстановки на кризисных участках фронта с целью замедления нашего наступления", - доложил Герасимов президенту России Владимиру Путину в ходе совещания с руководством министерства обороны и Генерального штаба РФ.
Военнослужащие расчета зенитной установки ЗУ-23 - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
ВС России наступают практически на всех направлениях СВО, заявил Герасимов
17 сентября, 21:11
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
Заголовок открываемого материала