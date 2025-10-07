ВС России наступают почти по всем направлениям в зоне СВО, заявил Герасимов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Российские войска продолжают вести активные боевые действия и наступают практически по всем направлениям, в то время как ВСУ сосредоточили усилия на кризисных участках фронта в попытках замедлить наступление ВС РФ, сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.