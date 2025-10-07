Рейтинг@Mail.ru
Герасимов рассказал о продвижении "Южной" группировки войск - РИА Новости, 07.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:28 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/rossiya-2046943802.html
Герасимов рассказал о продвижении "Южной" группировки войск
Герасимов рассказал о продвижении "Южной" группировки войск - РИА Новости, 07.10.2025
Герасимов рассказал о продвижении "Южной" группировки войск
Войска "Южной" группировки войск ВС РФ продвигаются в Северске и Константиновке, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T21:28:00+03:00
2025-10-07T21:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
северск
константиновка
валерий герасимов
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918885438_0:155:2761:1708_1920x0_80_0_0_41080784d6d76981c4b424ae89ac26a2.jpg
https://ria.ru/20251007/putin-2046943479.html
россия
северск
константиновка
безопасность, россия, северск, константиновка, валерий герасимов, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Северск, Константиновка, Валерий Герасимов, Владимир Путин, В мире
Герасимов рассказал о продвижении "Южной" группировки войск

Герасимов: «Южная» группировка продвигается в Северске и Константиновке

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСовещание начальников генштабов ВС государств-членов ШОС
Совещание начальников генштабов ВС государств-членов ШОС - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Совещание начальников генштабов ВС государств-членов ШОС. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Войска "Южной" группировки войск ВС РФ продвигаются в Северске и Константиновке, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"Войска "Южной" группировки несмотря на упорное сопротивление противника с боями продвигаются в городах Северск и Константиновка", - сказал Герасимов в ходе своего доклада президенту России Владимиру Путину.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Путин отметил роль ОПК в обеспечении успешных действий российской армии
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСеверскКонстантиновкаВалерий ГерасимовВладимир ПутинВ мире
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
