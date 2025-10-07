Рейтинг@Mail.ru
Российские военные продвигаются в районе Запорожья, заявил Герасимов - РИА Новости, 07.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
21:21 07.10.2025
Российские военные продвигаются в районе Запорожья, заявил Герасимов
Российские войска продвигаются в районе Запорожья, идут бои за Приморск и Степногорск, сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. РИА Новости, 07.10.2025
Российские военные продвигаются в районе Запорожья, заявил Герасимов

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВалерий Герасимов
Валерий Герасимов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Российские войска продвигаются в районе Запорожья, идут бои за Приморск и Степногорск, сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.
"Войска группировки "Днепр" наступают в направлении города Запорожье. Боевые действия сейчас идут за владение населёнными пунктами Приморское и Степногорск", - сказал Герасимов в докладе президенту РФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Киев пытается наносить удары по абсолютно мирным объектам, заявил Путин
