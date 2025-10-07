https://ria.ru/20251007/rossiya-2046942435.html
Российские военные продвигаются в районе Запорожья, заявил Герасимов
Российские военные продвигаются в районе Запорожья, заявил Герасимов - РИА Новости, 07.10.2025
Российские военные продвигаются в районе Запорожья, заявил Герасимов
Российские войска продвигаются в районе Запорожья, идут бои за Приморск и Степногорск, сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T21:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожье
россия
приморск
валерий герасимов
происшествия
Герасимов: ВС России продвигаются в районе Запорожья, идут бои за Приморск