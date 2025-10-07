Рейтинг@Mail.ru
Герасимов рассказал о тактике ВС России в зоне СВО
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
21:13 07.10.2025 (обновлено: 21:25 07.10.2025)
Герасимов рассказал о тактике ВС России в зоне СВО
ВС РФ продолжают целенаправленно наносить удары по военным объектам и ВПК Украины, сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
Герасимов рассказал о тактике ВС России в зоне СВО

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВалерий Герасимов
Валерий Герасимов . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. ВС РФ продолжают целенаправленно наносить удары по военным объектам и ВПК Украины, сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
"По планам Генерального штаба продолжается целенаправленное нанесение массированных ударов по военным объектам и объектам военно-промышленного комплекса Украины", - доложил Герасимов президенту России Владимиру Путину в ходе совещания с руководством министерства обороны и Генерального штаба РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Путин назвал задачу российского руководства
