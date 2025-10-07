https://ria.ru/20251007/rossiya-2046941637.html
Герасимов рассказал о тактике ВС России в зоне СВО
Герасимов рассказал о тактике ВС России в зоне СВО
Герасимов рассказал о тактике ВС России в зоне СВО
ВС РФ продолжают целенаправленно наносить удары по военным объектам и ВПК Украины, сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 07.10.2025
украина
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
валерий герасимов
владимир путин
в мире
украина
россия
Герасимов рассказал о тактике ВС России в зоне СВО
