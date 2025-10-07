Налоговая инспекция направила в суд заявление о банкротстве Митрошиной

По данным следствия, с 2020 по 2022 год Митрошина, будучи индивидуальным предпринимателем, применяла упрощенную систему налогообложения, хотя доход от ее курсов по дополнительному образованию для детей и взрослых превышал допустимый лимит. Она организовала поступление средств напрямую на счета трех индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги ее ИП, и таким образом не выплатила налоги на сумму более 127 миллионов рублей.