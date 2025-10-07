https://ria.ru/20251007/rossiya-2046895937.html
Налоговая инспекция направила в суд заявление о банкротстве Митрошиной
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Налоговая инспекция направила в Арбитражный суд Москвы заявление с требованием признать банкротом блогера Александру Митрошину, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"ИФНС России
№ 33 по городу Москве
06.10.2025 направлено в Арбитражный суд города Москвы заявление о признании несостоятельным (банкротом) должника — Митрошиной Александры Александровны", — говорится в документе.
Митрошину
обвиняют в отмывании денег в особо крупном размере. Ее задержали в начале марта в Краснодарском крае
, а затем доставили в Москву. Суд отправил ее под домашний арест.
По данным следствия, с 2020 по 2022 год Митрошина, будучи индивидуальным предпринимателем, применяла упрощенную систему налогообложения, хотя доход от ее курсов по дополнительному образованию для детей и взрослых превышал допустимый лимит. Она организовала поступление средств напрямую на счета трех индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги ее ИП, и таким образом не выплатила налоги на сумму более 127 миллионов рублей.
Деньги блогер легализовала через оплату по договору долевого участия, замаскировав связь этих средств с преступным источником их происхождения, а также за счет покупки недвижимости в Москве.