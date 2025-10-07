Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал обвиняемого в покушении на убийство по делу Сулейманова
16:55 07.10.2025 (обновлено: 18:54 07.10.2025)
Суд арестовал обвиняемого в покушении на убийство по делу Сулейманова
2025
происшествия, россия, москва, ибрагим сулейманов
Происшествия, Россия, Москва, Ибрагим Сулейманов
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Суд в Москве арестовал фигуранта дела миллиардера Ибрагима Сулейманова Дениса Зейкана, обвиняемого в покушении на убийство, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
"Суд избрал меру пресечения еще одному фигуранту по делу. Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Зейкана Дениса Васильевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пункта "ж" части 2 статьи 105 УК РФ , сроком на 2 месяца 00 суток", - говорится в сообщении.
Басманный суд Москвы в пятницу арестовал Сулейманова на два месяца, ему предъявлено обвинение в организации двух убийств и одного покушения на убийство. Вину он не признает.
В рамках дела, как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе суда, арестован Муххамед Дарбишев, а ещё один Дарбишев, старший родственник Муххамеда, после задержания умер от сердечного приступа, рассказал агентству информированный источник.
В суде Сулейманов сообщал, что был судим за мошенничество и легализацию криминальных средств в середине нулевых и получил более чем десятилетний срок. Также он назвал себя "акционером".
По данным ряда СМИ, Сулейманову вменяют причастность к убийству в 2004 году бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгия Таля.
Покушение на 48-летнего Таля, также руководившего Научно-практическим центром проблем антикризисного управления, было совершено возле дома 18, корпус 3 по Старой Басманной улице. Неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в него, после чего скрылся, сообщали РИА Новости в столичном ГУВД. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство" (105 УК РФ).
С января 1998 по январь 2001 года Таль возглавлял Федеральную службу по финансовому оздоровлению и банкротству. Оперативники в то время не исключали, что покушение было связано с профессиональной деятельностью мужчины.
Суд - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Бывшая судья Гагаринского суда обжаловала приговор в кассации
14:32
 
