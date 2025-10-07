https://ria.ru/20251007/rossiya-2046879441.html

"Не контролирует". В США выступили с предупреждением о войне с Россией

"Не контролирует". В США выступили с предупреждением о войне с Россией - РИА Новости, 07.10.2025

"Не контролирует". В США выступили с предупреждением о войне с Россией

Страны — члены НАТО не готовы к возможному затяжному военному конфликту с Россией, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своей странице в... РИА Новости, 07.10.2025

2025-10-07T16:35:00+03:00

2025-10-07T16:35:00+03:00

2025-10-07T19:00:00+03:00

в мире

россия

москва

европа

дэниел дэвис

владимир путин

такер карлсон

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833454038_0:284:3030:1988_1920x0_80_0_0_303e454e0a6602c13095b21f0b51e97f.jpg

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Страны — члены НАТО не готовы к возможному затяжному военному конфликту с Россией, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своей странице в соцсети X."Если НАТО будет втянута в войну с Россией, у нас сразу же возникнет большая проблема: у Европы нет эффективной противовоздушной обороны — вообще никакой. Промышленная база? Крайне неполноценная. Потребуются годы, чтобы достичь минимально необходимого уровня для полномасштабной войны с Россией с применением обычных вооружений. Энергия? Запад зависит от ресурсов, которые не контролирует", — написал он.Эксперт добавил, что НАТО "ни в коем случае не должна себе позволить быть втянутой в войну".Президент России Владимир Путин в прошлом году в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно разъяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО и не видит в этом смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают население мнимой "российской угрозой", отвлекая внимание от внутренних проблем. По его словам, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20251007/tomagavk-2046863677.html

https://ria.ru/20251007/otvet-2046822968.html

россия

москва

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, москва, европа, дэниел дэвис, владимир путин, такер карлсон, нато