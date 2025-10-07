Рейтинг@Mail.ru
"Не контролирует". В США выступили с предупреждением о войне с Россией
16:35 07.10.2025 (обновлено: 19:00 07.10.2025)
"Не контролирует". В США выступили с предупреждением о войне с Россией
в мире
россия
москва
европа
дэниел дэвис
владимир путин
такер карлсон
нато
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Страны — члены НАТО не готовы к возможному затяжному военному конфликту с Россией, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своей странице в соцсети X."Если НАТО будет втянута в войну с Россией, у нас сразу же возникнет большая проблема: у Европы нет эффективной противовоздушной обороны — вообще никакой. Промышленная база? Крайне неполноценная. Потребуются годы, чтобы достичь минимально необходимого уровня для полномасштабной войны с Россией с применением обычных вооружений. Энергия? Запад зависит от ресурсов, которые не контролирует", — написал он.Эксперт добавил, что НАТО "ни в коем случае не должна себе позволить быть втянутой в войну".Президент России Владимир Путин в прошлом году в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно разъяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО и не видит в этом смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают население мнимой "российской угрозой", отвлекая внимание от внутренних проблем. По его словам, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
россия
москва
европа
"Не контролирует". В США выступили с предупреждением о войне с Россией

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Страны — члены НАТО не готовы к возможному затяжному военному конфликту с Россией, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своей странице в соцсети X.
"Если НАТО будет втянута в войну с Россией, у нас сразу же возникнет большая проблема: у Европы нет эффективной противовоздушной обороны — вообще никакой. Промышленная база? Крайне неполноценная. Потребуются годы, чтобы достичь минимально необходимого уровня для полномасштабной войны с Россией с применением обычных вооружений. Энергия? Запад зависит от ресурсов, которые не контролирует", — написал он.
Эксперт добавил, что НАТО "ни в коем случае не должна себе позволить быть втянутой в войну".
Президент России Владимир Путин в прошлом году в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно разъяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО и не видит в этом смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают население мнимой "российской угрозой", отвлекая внимание от внутренних проблем. По его словам, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
