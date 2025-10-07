Рейтинг@Mail.ru
Пашинян поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:10 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/rossiya-2046871816.html
Пашинян поздравил Путина с днем рождения
Пашинян поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2025
Пашинян поздравил Путина с днем рождения
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным поздравил его с днем рождения, отметив важность развития... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T16:10:00+03:00
2025-10-07T16:10:00+03:00
в мире
россия
армения
никол пашинян
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816423820_0:0:3048:1716_1920x0_80_0_0_24eff7756ef6d29c5f80470048f48f06.jpg
https://ria.ru/20251007/kadyrov-2046792968.html
россия
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816423820_0:96:2230:1768_1920x0_80_0_0_7828905cf87482e5c206c34ee03cf16d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, армения, никол пашинян, владимир путин
В мире, Россия, Армения, Никол Пашинян, Владимир Путин
Пашинян поздравил Путина с днем рождения

Пашинян по телефону поздравил Путина с днем рождения

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 7 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным поздравил его с днем рождения, отметив важность развития двусторонних отношений, сообщает пресс-служба армянского кабмина.
"Премьер-министр Армении поздравил президента РФ с днем рождения и пожелал ему всего наилучшего. Подчеркнув важность дальнейшего развития отношений между Арменией и Россией, премьер-министр Пашинян высоко оценил личный вклад президента РФ в этом процессе", - говорится в сообщении.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Кадыров поздравил Путина с днем рождения
11:34
 
В миреРоссияАрменияНикол ПашинянВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала