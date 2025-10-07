Рейтинг@Mail.ru
Балицкий рассказал о работе медучреждений в Запорожье после атаки ВСУ
07.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
15:23 07.10.2025
Балицкий рассказал о работе медучреждений в Запорожье после атаки ВСУ
Балицкий рассказал о работе медучреждений в Запорожье после атаки ВСУ
Балицкий рассказал о работе медучреждений в Запорожье после атаки ВСУ
Медицинские организации Запорожской области после отключения электроэнергии работают на резервных источниках питания, экстренная помощь оказывается, сообщил... РИА Новости, 07.10.2025
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
происшествия
запорожье
запорожская область
запорожье
запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия, запорожье
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Запорожье
Балицкий рассказал о работе медучреждений в Запорожье после атаки ВСУ

Балицкий: медучреждения Запорожья работают на резервных источниках питания

Евгений Балицкий
Евгений Балицкий. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Медицинские организации Запорожской области после отключения электроэнергии работают на резервных источниках питания, экстренная помощь оказывается, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Ранее во вторник в минэнерго региона сообщили, что электроснабжение после удара ВСУ отсутствует на всей территории Запорожской области, энергетики проводят аварийно-восстановительные работы.
"Медицинские организации Запорожской области работают на резервных источниках питания, экстренная и неотложная помощь оказывается в полном объеме", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Путин лично контролирует все ЧП в Запорожской области, заявил глава региона
3 июня, 21:48
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныПроисшествияЗапорожье
 
 
