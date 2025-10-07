https://ria.ru/20251007/rossiya-2046858785.html
Балицкий рассказал о работе медучреждений в Запорожье после атаки ВСУ
Балицкий рассказал о работе медучреждений в Запорожье после атаки ВСУ - РИА Новости, 07.10.2025
Балицкий рассказал о работе медучреждений в Запорожье после атаки ВСУ
Медицинские организации Запорожской области после отключения электроэнергии работают на резервных источниках питания, экстренная помощь оказывается, сообщил... РИА Новости, 07.10.2025
Балицкий рассказал о работе медучреждений в Запорожье после атаки ВСУ
Балицкий: медучреждения Запорожья работают на резервных источниках питания