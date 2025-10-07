Рейтинг@Mail.ru
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Нины Гуляевой - РИА Новости, 07.10.2025
14:47 07.10.2025
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Нины Гуляевой
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Нины Гуляевой - РИА Новости, 07.10.2025
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Нины Гуляевой
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РФ, вдовы актера Вячеслава Невинного Нины Гуляевой, отметив, что она РИА Новости, 07.10.2025
россия
москва
ссср
нина гуляева
владимир путин
вячеслав невинный
общество
россия
москва
ссср
россия, москва, ссср, нина гуляева, владимир путин, вячеслав невинный, общество
Россия, Москва, СССР, Нина Гуляева, Владимир Путин, Вячеслав Невинный, Общество
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Нины Гуляевой

Путин выразил соболезнования в связи со смертью вдовы Невинного Нины Гуляевой

© РИА Новости / Рудольф Алфимов | Перейти в медиабанкНина Гуляева
Нина Гуляева - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Рудольф Алфимов
Перейти в медиабанк
Нина Гуляева. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РФ, вдовы актера Вячеслава Невинного Нины Гуляевой, отметив, что она мастерски владела профессией.
Гуляева скончалась в пятницу, ей было 94 года.
"Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Нины Ивановны Гуляевой. Многие годы своей жизни Нина Ивановна преданно служила Московскому художественному театру имени А.П. Чехова, его легендарной сцене, зрителям и творческим единомышленникам. Она мастерски владела профессией, играла ярко и талантливо", - говорится в телеграмме президента РФ.
Путин подчеркнул, что светлая память "об этой замечательной актрисе, искреннем, доброжелательном человеке навсегда сохранится в сердцах близких, коллег, друзей, всех почитателей ее щедрого дарования".
Прощание с народной артисткой России Ниной Гуляевой состоялось во вторник, в МХТ имени Чехова. После кремации прах будет захоронен на Троекуровском кладбище Москвы, рядом с мужем, народным артистом СССР Вячеславом Невинным.
Россия Москва СССР Нина Гуляева Владимир Путин Вячеслав Невинный Общество
 
 
