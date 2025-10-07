Рейтинг@Mail.ru
Путин остановил распад России, считает Мединский - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:24 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/rossiya-2046768744.html
Путин остановил распад России, считает Мединский
Путин остановил распад России, считает Мединский - РИА Новости, 07.10.2025
Путин остановил распад России, считает Мединский
Президент России Владимир Путин остановил распад страны и вернул ее на исторический путь, считает помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T09:24:00+03:00
2025-10-07T09:24:00+03:00
владимир мединский
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046212573_0:0:3204:1802_1920x0_80_0_0_d943bc5e0e2338289214507b7a4a0a9f.jpg
https://ria.ru/20251006/peskov-2046607338.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045978430_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_3b2e9c60a98170214e2a17e77c801d14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир мединский, владимир путин, россия
Владимир Мединский, Владимир Путин, Россия
Путин остановил распад России, считает Мединский

Мединский заявил, что Путин остановил распад РФ и вернул ее на исторический путь

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин остановил распад страны и вернул ее на исторический путь, считает помощник президента РФ Владимир Мединский.
Президент России во вторник отмечает день рождения.
"Седьмое октября. Родился В. Путин. Остановил распад России и вернул ее на исторический путь", - написал Мединский в своем Telegram-канале.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Песков рассказал о планах Путина на день рождения
Вчера, 12:28
 
Владимир МединскийВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала