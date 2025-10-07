https://ria.ru/20251007/rossiya-2046768744.html
Путин остановил распад России, считает Мединский
Путин остановил распад России, считает Мединский - РИА Новости, 07.10.2025
Путин остановил распад России, считает Мединский
Президент России Владимир Путин остановил распад страны и вернул ее на исторический путь, считает помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 07.10.2025
владимир мединский
владимир путин
россия
россия
2025
Путин остановил распад России, считает Мединский
Мединский заявил, что Путин остановил распад РФ и вернул ее на исторический путь