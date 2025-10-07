ВС России нанесли удар по ж/д инфраструктуре в Полтаве и Сумах

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Энергообъекты и железнодорожная инфраструктура повреждены в Полтаве и Сумах на Украине, из-за этого задержались ряд поездов, а некоторые районы городов остаются обесточенными, заявил украинский вице-премьер по вопросам реконструкции, министр по вопросам развития общин и территорий Алексей Кулеба.