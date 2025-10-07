Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удар по ж/д инфраструктуре в Полтаве и Сумах - РИА Новости, 07.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:45 07.10.2025
ВС России нанесли удар по ж/д инфраструктуре в Полтаве и Сумах
Энергообъекты и железнодорожная инфраструктура повреждены в Полтаве и Сумах на Украине, из-за этого задержались ряд поездов, а некоторые районы городов остаются РИА Новости, 07.10.2025
В Полтаве и Сумах повреждены энергообъекты и ж/д инфраструктура

© iStock.com / Grand WarszawskiЖелезнодорожные пути
Железнодорожные пути - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© iStock.com / Grand Warszawski
Железнодорожные пути . Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Энергообъекты и железнодорожная инфраструктура повреждены в Полтаве и Сумах на Украине, из-за этого задержались ряд поездов, а некоторые районы городов остаются обесточенными, заявил украинский вице-премьер по вопросам реконструкции, министр по вопросам развития общин и территорий Алексей Кулеба.
Ранее сообщалось о взрыве в Полтаве и о взрывах в Сумах.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
ВСУ не хватило штурмовиков в Сумской области из-за массовых дезертирств
Вчера, 06:31
"В Полтаве поражены локомотивное депо, дистанция энергоснабжения, тяговые подстанции... Возникли пожары", - написал Кулеба в своем Telegram-канале.
Отмечается, что из-за повреждений инфраструктуры задержались поезда, следовавшие в Харьков и Львов.
"Повреждены энергетический объект - без света остались более тысячи домохозяйств в Полтаве и населенных пунктах в окрестности. Похожая ситуация в Сумах... обесточивание части города", - добавил министр.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПолтаваВооруженные силы УкраиныВ миреРоссияУкраинаДмитрий ПесковАлексей Кулеба
 
 
