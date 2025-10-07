Рейтинг@Mail.ru
Почему Россия никогда не уничтожит самое главное оружие Запада - РИА Новости, 07.10.2025
08:00 07.10.2025
Почему Россия никогда не уничтожит самое главное оружие Запада
Почему Россия никогда не уничтожит самое главное оружие Запада
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
Почему Россия никогда не уничтожит самое главное оружие Запада

Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
Вчера в рамках круглого стола, посвященного 70-летию создания Организации Варшавского договора, директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что "ложь и обман являются устойчивой чертой большинства западных политиков".
В своем сообщении он привел целый ряд примеров — вроде обещания госсекретаря США Джеймса Бейкера Горбачеву, что после вступления ФРГ в Североатлантический альянс "никакого расширения НАТО не планируется даже на дюйм", или подписания лидерами Франции и Германии Минских соглашений, когда в итоге Меркель призналась, что это было сделано лишь для того, чтобы получить время на перевооружение Украины.
Многих удивляет размах нынешней антироссийской информационной кампании в Европе, где под фальшивыми предлогами Россию делают врагом человечества номер один, но удивляться тут совершенно нечему: главным оружием Запада против России была и есть ложь в ее тысячах оттенков и оберток.
В начале сентября министр обороны Великобритании в выступлении перед парламентом не моргнув глазом заявил, что "пока Украина хочет мира, Путин ведет войну". Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каллас прямо обвинила Россию в ведении "гибридной войны против Европы". Премьер-министр Люксембурга Фриден высказался аналогично: "Мы ясно видим, что Россия стала постоянной угрозой для безопасности Европы". Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сказала в интервью: "Я надеюсь, что теперь все понимают, что идет гибридная война: в один день это Польша, в другой — Дания, а на следующей неделе, вероятно, где-то еще. Есть только одна страна, которая готова нам угрожать, и это Россия, поэтому нам нужен очень твердый ответ". То, что после инцидентов с дронами не было найдено ни одного доказательства причастности к ним Москвы, не значит ничего: Россия — это абсолютное зло, и доказательства тут не нужны.
Перечень лживых обвинений Запада в сторону России настолько длинный, что можно из них составить мрачную альтернативную историю мира, где Вторую мировую войну начал Сталин на пару с Гитлером; где советские воины-освободители, оказывается, изнасиловали всю Европу; где СССР нарушал права человека так, что завидовали западные колониальные и сегрегационные режимы; где русские марионетки расстреляли мирный Майдан в Киеве; где Путин собственноручно вмешался в предвыборную кампанию в США; где русские войска бомбят на Украине исключительно мирное население; где Россия ведет против Европы гибридную войну путем "проведения кибератак, поджогов, вандализма, саботажа и кампаний по влиянию во время выборов".
На самом деле конструирование безумной лжи о России началось гораздо раньше — буквально с момента обретения ею государственности.
Красноречивый пример — первая биография Ивана Грозного, которую через полгода после его смерти написал лютеранский пастор немец Пауль Одерборн. Он никогда в России не был, но в своем сочинении красочно описал немыслимые жестокости русского царя, где тот предстает "идеальным душегубцем и образцовым исчадием ада". Например, Иван Грозный якобы "отрезал уши, нос и губы тем, кто проиграл ему в шахматы", а также на регулярной основе убивал и креативно пытал подданных европейских стран.
Вот лишь несколько пассажей:
"Не большее мягкосердечие проявил [Иван Васильевич] и по отношению к польскому дворянину Петру Быковскому. Отрубив ему голову, он с величайшим бесстыдством в стремлениях и речах какое-то время держал ее в своих руках за трапезой, допустив, чтобы священнодействие застолья оказалось запятнано кровью славнейшего мужа и воителя. А как изуверски обошелся [Грозный] с Альбертом Безом из Силезии! Выведя из отвратительной темницы, он лишил его жизни не прежде, чем вырвал несчастному глаза и переломал все части тела".
"Тогда же [Грозный] исключительно жестоко уничтожил бессчетное множество (польских) пленных. Ведь лишь только польские послы уехали из Московии, как он, освободив узников из цепей, объединил попарно братьев и родственников и заставил несчастных биться мечами. И он не насытился кровью до тех пор, пока не довел до гибели всех, кроме последнего победителя".
"Когда же он понял, какой сильной ненавистью к нему охвачена Московия, он попытался [найти] лекарство против страха в преступлении, с тем чтобы, истребив простой народ, править еще безопаснее. Трупы лежали без подобающего погребения в течение семи дней. Их терзали укусами собаки, и они истлевали от непогоды и ненастья".
По мнению историков, философов и психологов, корень всепожирающей ненависти Запада и Европы к России заключается в том, что Запад — про наживу и власть, а мы — про правду, милость и справедливость.
Философ Иван Ильин, которого часто цитирует президент России Владимир Путин, писал в своих трудах, что "мы должны помнить, что другие народы нас не знают и не понимают, что они боятся России, не сочувствуют ей и готовы радоваться всякому ее ослаблению. <…> Европа не знает нас, потому что ей чуждо славяно-русское созерцание мира, природы и человека. Русский человек живет прежде всего сердцем и воображением и лишь потом волею и умом. Поэтому средний европеец стыдится искренности, совести и доброты как "глупости"; русский человек, наоборот, ждет от человека прежде всего доброты, совести и искренности".
Нет никакой причины верить, что "война лжи" против России когда-либо прекратится. Это значит, что мы ведем вечную войну за правду — которая рано или поздно победит.
