Вчера в рамках круглого стола, посвященного 70-летию создания Организации Варшавского договора, директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что "ложь и обман являются устойчивой чертой большинства западных политиков".

В своем сообщении он привел целый ряд примеров — вроде обещания госсекретаря США Джеймса Бейкера Горбачеву, что после вступления ФРГ в Североатлантический альянс "никакого расширения НАТО не планируется даже на дюйм", или подписания лидерами Франции и Германии Минских соглашений, когда в итоге Меркель призналась, что это было сделано лишь для того, чтобы получить время на перевооружение Украины.

Многих удивляет размах нынешней антироссийской информационной кампании в Европе, где под фальшивыми предлогами Россию делают врагом человечества номер один, но удивляться тут совершенно нечему: главным оружием Запада против России была и есть ложь в ее тысячах оттенков и оберток.

В начале сентября министр обороны Великобритании в выступлении перед парламентом не моргнув глазом заявил, что "пока Украина хочет мира, Путин ведет войну". Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каллас прямо обвинила Россию в ведении "гибридной войны против Европы". Премьер-министр Люксембурга Фриден высказался аналогично: "Мы ясно видим, что Россия стала постоянной угрозой для безопасности Европы". Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сказала в интервью: "Я надеюсь, что теперь все понимают, что идет гибридная война: в один день это Польша, в другой — Дания, а на следующей неделе, вероятно, где-то еще. Есть только одна страна, которая готова нам угрожать, и это Россия, поэтому нам нужен очень твердый ответ". То, что после инцидентов с дронами не было найдено ни одного доказательства причастности к ним Москвы, не значит ничего: Россия — это абсолютное зло, и доказательства тут не нужны.

Перечень лживых обвинений Запада в сторону России настолько длинный, что можно из них составить мрачную альтернативную историю мира, где Вторую мировую войну начал Сталин на пару с Гитлером; где советские воины-освободители, оказывается, изнасиловали всю Европу; где СССР нарушал права человека так, что завидовали западные колониальные и сегрегационные режимы; где русские марионетки расстреляли мирный Майдан в Киеве; где Путин собственноручно вмешался в предвыборную кампанию в США; где русские войска бомбят на Украине исключительно мирное население; где Россия ведет против Европы гибридную войну путем "проведения кибератак, поджогов, вандализма, саботажа и кампаний по влиянию во время выборов".

На самом деле конструирование безумной лжи о России началось гораздо раньше — буквально с момента обретения ею государственности.

Красноречивый пример — первая биография Ивана Грозного, которую через полгода после его смерти написал лютеранский пастор немец Пауль Одерборн. Он никогда в России не был, но в своем сочинении красочно описал немыслимые жестокости русского царя, где тот предстает "идеальным душегубцем и образцовым исчадием ада". Например, Иван Грозный якобы "отрезал уши, нос и губы тем, кто проиграл ему в шахматы", а также на регулярной основе убивал и креативно пытал подданных европейских стран.

Вот лишь несколько пассажей:

"Не большее мягкосердечие проявил [Иван Васильевич] и по отношению к польскому дворянину Петру Быковскому. Отрубив ему голову, он с величайшим бесстыдством в стремлениях и речах какое-то время держал ее в своих руках за трапезой, допустив, чтобы священнодействие застолья оказалось запятнано кровью славнейшего мужа и воителя. А как изуверски обошелся [Грозный] с Альбертом Безом из Силезии! Выведя из отвратительной темницы, он лишил его жизни не прежде, чем вырвал несчастному глаза и переломал все части тела".

"Тогда же [Грозный] исключительно жестоко уничтожил бессчетное множество (польских) пленных. Ведь лишь только польские послы уехали из Московии, как он, освободив узников из цепей, объединил попарно братьев и родственников и заставил несчастных биться мечами. И он не насытился кровью до тех пор, пока не довел до гибели всех, кроме последнего победителя".

"Когда же он понял, какой сильной ненавистью к нему охвачена Московия, он попытался [найти] лекарство против страха в преступлении, с тем чтобы, истребив простой народ, править еще безопаснее. Трупы лежали без подобающего погребения в течение семи дней. Их терзали укусами собаки, и они истлевали от непогоды и ненастья".

По мнению историков, философов и психологов, корень всепожирающей ненависти Запада и Европы к России заключается в том, что Запад — про наживу и власть, а мы — про правду, милость и справедливость.

Философ Иван Ильин, которого часто цитирует президент России Владимир Путин, писал в своих трудах, что "мы должны помнить, что другие народы нас не знают и не понимают, что они боятся России, не сочувствуют ей и готовы радоваться всякому ее ослаблению. <…> Европа не знает нас, потому что ей чуждо славяно-русское созерцание мира, природы и человека. Русский человек живет прежде всего сердцем и воображением и лишь потом волею и умом. Поэтому средний европеец стыдится искренности, совести и доброты как "глупости"; русский человек, наоборот, ждет от человека прежде всего доброты, совести и искренности".