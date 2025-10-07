Рейтинг@Mail.ru
Несколько россиян остаются в мошеннических колл-центрах в Мьянме - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:55 07.10.2025 (обновлено: 22:49 07.10.2025)
https://ria.ru/20251007/rossijane-2046938663.html
Несколько россиян остаются в мошеннических колл-центрах в Мьянме
Несколько россиян остаются в мошеннических колл-центрах в Мьянме - РИА Новости, 07.10.2025
Несколько россиян остаются в мошеннических колл-центрах в Мьянме
Несколько россиян пока еще остаются в мошеннических колл-центрах, находящихся на территории Мьянмы в пограничной с Таиландом зоне, как подневольно, так и... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T20:55:00+03:00
2025-10-07T22:49:00+03:00
в мире
россия
мьянма
таиланд
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156166/84/1561668429_0:242:2975:1915_1920x0_80_0_0_0edded31516341a4a068fed986bcf7c8.jpg
https://ria.ru/20251004/moshenniki-2046164218.html
https://ria.ru/20251007/rabstvo-2046767261.html
россия
мьянма
таиланд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156166/84/1561668429_13:0:2742:2047_1920x0_80_0_0_4d5ceea335f276f2c3dcb84d10188deb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, мьянма, таиланд, снг
В мире, Россия, Мьянма, Таиланд, СНГ
Несколько россиян остаются в мошеннических колл-центрах в Мьянме

Посольство: еще несколько россиян остаются в мошеннических колл-центрах в Мьянме

© AP PhotoПолицейский в Мьянме
Полицейский в Мьянме - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© AP Photo
Полицейский в Мьянме. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БАНГКОК, 7 окт – РИА Новости. Несколько россиян пока еще остаются в мошеннических колл-центрах, находящихся на территории Мьянмы в пограничной с Таиландом зоне, как подневольно, так и сознательно, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Илья Ильин, вернувшийся во вторник вечером с мьянманской границы, где российским дипломатам была передана по международной договоренности гражданка России, освобожденная из одного из колл-центров.
Ранее сообщалось, что гражданка РФ Дашима Очирнимаева, обманом вывезенная в конце сентября нелегально в Мьянму из Таиланда и освобожденная из колл-центра совместными усилиями таиландской и мьянманской полиции и российских дипломатов, была во вторник передана представителям посольства РФ в Таиланда на контрольно-пропускном пункте таиландско-мьянманской границы.
Полиция Таиланда - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
"Не бьют только по лицу". Как россиянок превращают в рабынь в Азии
4 октября, 08:00
«
"В колл-центрах на территории Мьянмы еще остаются россияне. О гражданах других стран СНГ нам неизвестно, но о том, что там еще есть россияне, мы знаем, хотя и не знаем их точного количества. Должен оговориться, что там есть как те, кого удерживают против их воли, так и те, кто находится в колл-центрах сознательно. Не все российские граждане, находящиеся в мошеннических колл-центрах, были похищены и доставлены туда против воли, есть и те, кто находится там добровольно", - сказал агентству дипломат, добавив, что, к сожалению, посольство РФ в Бангкоке пока не располагает полной и подробной информацией о находящихся в колл-центрах россиянах и не имеет контактов с их родственниками в России.
В первой половине 2025 года правоохранительные органы и спецслужбы Таиланда, Мьянмы и КНР провели массированную совместную операцию по прекращению работы нелегальных мошеннических колл-центров на пограничной с Таиландом территории Мьянмы. В ходе операции были освобождены более 10 тысяч подневольных работников колл-центров, в том числе граждане Таиланда, Китая, Малайзии, Индонезии, государств Средней Азии, Европы и Африки. Самой большой группой освобожденных, составившей более 7 тысяч человек, оказались граждане КНР. Россиян и граждан стран СНГ среди освобожденных были единицы.
По данным таиландских СМИ, которые ссылаются на источники в правоохранительных органах, через несколько месяцев после совместной операции властей трех стран колл-центры возобновили свою деятельность, уже в меньшем масштабе и сменив места расположения, однако все еще оставаясь на территории пограничных с Таиландом районов Мьянмы.
Борьбу с мошенническими колл-центрами осложняет неполный контроль правительства Мьянмы над районами их расположения: чаще всего эти центры располагают на территориях, частично контролируемых вооруженными группировками национальных меньшинств, проживающих в этих районах. В регионе, в котором находится город Мьявади, проживают карены, одно из крупнейших нацменьшинств Мьянмы. За власть в регионе соперничают несколько каренских вооруженных группировок, часть которых выступает на стороне центрального правительства страны, в то время как другие стоят на антиправительственных позициях.
Освобожденная россиянка, похищенная в Бангкоке и вывезенная в Мьянму - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Россиянку, уехавшую в Таиланд и попавшую в рабство, освободили
Вчера, 09:16
 
В миреРоссияМьянмаТаиландСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала