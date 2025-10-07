Несколько россиян остаются в мошеннических колл-центрах в Мьянме

БАНГКОК, 7 окт – РИА Новости. Несколько россиян пока еще остаются в мошеннических колл-центрах, находящихся на территории Мьянмы в пограничной с Таиландом зоне, как подневольно, так и сознательно, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Илья Ильин, вернувшийся во вторник вечером с мьянманской границы, где российским дипломатам была передана по международной договоренности гражданка России, освобожденная из одного из колл-центров.

Ранее сообщалось, что гражданка РФ Дашима Очирнимаева, обманом вывезенная в конце сентября нелегально в Мьянму из Таиланда и освобожденная из колл-центра совместными усилиями таиландской и мьянманской полиции и российских дипломатов, была во вторник передана представителям посольства РФ в Таиланда на контрольно-пропускном пункте таиландско-мьянманской границы.

« "В колл-центрах на территории Мьянмы еще остаются россияне. О гражданах других стран СНГ нам неизвестно, но о том, что там еще есть россияне, мы знаем, хотя и не знаем их точного количества. Должен оговориться, что там есть как те, кого удерживают против их воли, так и те, кто находится в колл-центрах сознательно. Не все российские граждане, находящиеся в мошеннических колл-центрах, были похищены и доставлены туда против воли, есть и те, кто находится там добровольно", - сказал агентству дипломат, добавив, что, к сожалению, посольство РФ в Бангкоке пока не располагает полной и подробной информацией о находящихся в колл-центрах россиянах и не имеет контактов с их родственниками в России.

Европы и В первой половине 2025 года правоохранительные органы и спецслужбы Таиланда, Мьянмы и КНР провели массированную совместную операцию по прекращению работы нелегальных мошеннических колл-центров на пограничной с Таиландом территории Мьянмы. В ходе операции были освобождены более 10 тысяч подневольных работников колл-центров, в том числе граждане Таиланда, Китая, Малайзии Индонезии , государств Средней Азии Африки . Самой большой группой освобожденных, составившей более 7 тысяч человек, оказались граждане КНР. Россиян и граждан стран СНГ среди освобожденных были единицы.

По данным таиландских СМИ, которые ссылаются на источники в правоохранительных органах, через несколько месяцев после совместной операции властей трех стран колл-центры возобновили свою деятельность, уже в меньшем масштабе и сменив места расположения, однако все еще оставаясь на территории пограничных с Таиландом районов Мьянмы.