В Ozon осенью отметили рост интереса россиян к домашним заготовкам
В Ozon осенью отметили рост интереса россиян к домашним заготовкам
В Ozon осенью отметили рост интереса россиян к домашним заготовкам
Россияне стали чаще покупать гаджеты для заготовок и аэрогрили в сентябре - спрос на последние вырос в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T08:14:00+03:00
2025-10-07T08:14:00+03:00
2025-10-07T08:14:00+03:00
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Россияне стали чаще покупать гаджеты для заготовок и аэрогрили в сентябре - спрос на последние вырос в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали РИА Новости в пресс-службе Ozon.
"Этой осенью вырос интерес россиян к домашним заготовкам - спрос на маринаторы на Ozon
в сентябре увеличился в 10 раз, на аэрогрили - в 5. То, что покупатели маркетплейса переключились на заготовки, во многом связано с трендом на здоровое питание - россияне хотят есть натуральные продукты. А доступная техника упрощает процесс заготовок: например, аэрогриль как устройство "все в одном" используют для стерилизации банок и сушки овощей", - сказали в Ozon.
Кроме того, вдвое вырос спрос на электротерки и в 1,7 раза - на ломтерезки. Также россияне стали чаще покупать вакуумные упаковщики, интерес к которым увеличился в 1,6 раза.
Покупки сушилок выросли в 1,6 раза; причем чаще всего пользователи останавливают свой выбор на продвинутых моделях - это, например, дегидраторы с конвекционной сушкой.
"Интересно, что продажи свежих овощей и фруктов в сентябре тоже выросли - те, у кого нет приусадебных участков, покупают продукты для заготовок на Ozon fresh. Спрос на томаты, перцы и огурцы вырос больше чем в 2,2 раза. Также значительно увеличились продажи расходных материалов: уксуса - более чем в 2,1 раза, а специй для закруток (лавровый лист, укроп) - почти в 2 раза", - отметили аналитики.