Россия планирует запустить безвизовые режимы с тремя странами
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
18:12 07.10.2025
Россия планирует запустить безвизовые режимы с тремя странами
Россия в скором времени планирует отменить визы для трех стран. РИА Новости, 07.10.2025
россия, китай, саудовская аравия, михаил мишустин, владимир путин, сергей лавров, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), в мире
Туризм, Россия, Китай, Саудовская Аравия
Россия планирует ввести безвизовый режим с КНР, Саудовской Аравией и Малайзией

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкИностранный турист на Красной площади в Москве
Иностранный турист на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Россия в скором времени планирует отменить визы для трех стран.
"Въездной туризм: достижение безвизового режима с Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией в ближайшее время", — говорится в информационной справке для СМИ к стратегической сессии "Развитие туризма в России", которую провел премьер-министр Михаил Мишустин.
К 2030 году предполагается увеличить число въездных туристических поездок до 16 миллионов.
Китай с 15 сентября ввел на год пробный безвизовый режим для россиян. При поездке в деловых и туристических целях, чтобы навестить родственников и друзей или же в рамках обмена визитами не нужно будет получать визу, если срок пребывания в стране не превышает 30 дней.
Что касается Саудовской Аравии, то в июле глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что соглашение о безвизовом режиме между странами находится на завершающей стадии подготовки.
О том, что Россия планирует в ближайшее время отменить визы для жителей Малайзии, сообщали РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития в марте.
Туризм
 
 
