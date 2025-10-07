Рейтинг@Mail.ru
Россия будет преследовать участников махинаций с ее активами, заявил Песков - РИА Новости, 07.10.2025
13:16 07.10.2025
Россия будет преследовать участников махинаций с ее активами, заявил Песков
Россия будет преследовать участников махинаций с ее активами, заявил Песков - РИА Новости, 07.10.2025
Россия будет преследовать участников махинаций с ее активами, заявил Песков
Россия будет преследовать инициаторов и исполнителей незаконных действий по отбору российских активов, процесс будет бессрочным, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.10.2025
россия, дмитрий песков, владимир путин, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Санкции в отношении России, В мире
Россия будет преследовать участников махинаций с ее активами, заявил Песков

Песков: РФ будет преследовать инициаторов и исполнителей махинаций с ее активами

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Россия будет преследовать инициаторов и исполнителей незаконных действий по отбору российских активов, процесс будет бессрочным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это будет процесс без каких-то сроков. Мы будем, разумеется, юридически отстаивать свои права и преследовать тех, кто (выполнял - ред.) незаконные действия, кто был их инициатором, принимал решения", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов об указе президента об ускоренном приватизации госимущества.
Президент России Владимир Путин 30 сентября подписал указ "О некоторых особенностях реализации имущества, находящегося в федеральной собственности". Документ, размещенный на сайте официального опубликования правовых актов, прописывает, что в случаях, предусмотренных решением президента РФ, в целях обеспечения обороноспособности и безопасности страны возможна ускоренная процедура продажи имущества, которую от имени Российской Федерации будет проводить банк ПСБ.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Euroclear призвал ЕК соблюдать международное право по российским активам
Россия Дмитрий Песков Владимир Путин Санкции в отношении России В мире
 
 
