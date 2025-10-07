Россия будет преследовать участников махинаций с ее активами, заявил Песков

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Россия будет преследовать инициаторов и исполнителей незаконных действий по отбору российских активов, процесс будет бессрочным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это будет процесс без каких-то сроков. Мы будем, разумеется, юридически отстаивать свои права и преследовать тех, кто (выполнял - ред.) незаконные действия, кто был их инициатором, принимал решения", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов об указе президента об ускоренном приватизации госимущества.
Президент России Владимир Путин 30 сентября подписал указ "О некоторых особенностях реализации имущества, находящегося в федеральной собственности". Документ, размещенный на сайте официального опубликования правовых актов, прописывает, что в случаях, предусмотренных решением президента РФ, в целях обеспечения обороноспособности и безопасности страны возможна ускоренная процедура продажи имущества, которую от имени Российской Федерации будет проводить банк ПСБ.