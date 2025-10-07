Песков прокомментировал планы по отбору российских активов

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Россия будет защищать свои интересы, использовать весь юридический инструментарий, если планы по незаконному отбору российских активов начнут реализовываться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Разумеется, если планы по незаконному отбору активов РФ... начнут реализовываться, то, конечно, же РФ, мы об этом неоднократно говорили, будет защищать свои интересы, будет использовать весь возможный юридический инструментарий", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов об указе президента об ускоренной приватизации госимущества.
Президент России Владимир Путин 30 сентября подписал указ "О некоторых особенностях реализации имущества, находящегося в федеральной собственности". Документ, размещенный на сайте официального опубликования правовых актов, прописывает, что в случаях, предусмотренных решением президента РФ, в целях обеспечения обороноспособности и безопасности страны возможна ускоренная процедура продажи имущества, которую от имени Российской Федерации будет проводить банк ПСБ.
