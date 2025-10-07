Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал планы по отбору российских активов - РИА Новости, 07.10.2025
13:10 07.10.2025
Песков прокомментировал планы по отбору российских активов
Песков прокомментировал планы по отбору российских активов
Россия будет защищать свои интересы, использовать весь юридический инструментарий, если планы по незаконному отбору российских активов начнут реализовываться,... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T13:10:00+03:00
2025-10-07T13:10:00+03:00
экономика
россия
дмитрий песков
владимир путин
санкции в отношении россии
россия
экономика, россия, дмитрий песков, владимир путин, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Санкции в отношении России
Песков прокомментировал планы по отбору российских активов

Песков: Россия будет защищать свои интересы при незаконном отборе активов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Россия будет защищать свои интересы, использовать весь юридический инструментарий, если планы по незаконному отбору российских активов начнут реализовываться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Разумеется, если планы по незаконному отбору активов РФ... начнут реализовываться, то, конечно, же РФ, мы об этом неоднократно говорили, будет защищать свои интересы, будет использовать весь возможный юридический инструментарий", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов об указе президента об ускоренной приватизации госимущества.
Президент России Владимир Путин 30 сентября подписал указ "О некоторых особенностях реализации имущества, находящегося в федеральной собственности". Документ, размещенный на сайте официального опубликования правовых актов, прописывает, что в случаях, предусмотренных решением президента РФ, в целях обеспечения обороноспособности и безопасности страны возможна ускоренная процедура продажи имущества, которую от имени Российской Федерации будет проводить банк ПСБ.
Экономика Россия Дмитрий Песков Владимир Путин Санкции в отношении России
 
 
