В России снизилось число ДТП с пьяными водителями

10:32 07.10.2025 (обновлено: 15:33 07.10.2025)
2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобили полиции на дороге в Москве
Автомобили полиции на дороге в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобили полиции на дороге в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В России отмечается снижение числа ДТП с участием пьяных водителей, заявил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД Сергей Хранцкевич.
"Несмотря на то что у нас происходит снижение аварийности, в текущем году за девять месяцев зарегистрировано почти восемь тысяч ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, — это на 12,3 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года", — сказал он на круглом столе в Общественной палате.
В таких авариях погибли почти две тысячи человек — на 23,5 процента меньше, чем годом ранее, добавил Хранцкевич. Порядка десяти тысяч получили ранения — этот показатель снизился на 26,2 процента, отметил он.
По словам полковника, случаев, когда водители отказались от медицинского освидетельствования, насчитывается более 1,7 тысячи. В этих ДТП погибли 104 человека, пострадали свыше 2,4 тысячи.
С начала года выросло на шесть процентов число сообщений об управлении авто в пьяном состоянии, благодаря бдительным гражданам сотрудники ГАИ пресекли более 40 тысяч таких фактов, продолжил Хранцкевич.
Всего в этом году возбудили 189 тысяч административных дел за "пьяное" вождение, заключил он.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Заголовок открываемого материала