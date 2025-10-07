В России снизилось число ДТП с пьяными водителями

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В России отмечается снижение числа ДТП с участием пьяных водителей, заявил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД Сергей Хранцкевич.

"Несмотря на то что у нас происходит снижение аварийности, в текущем году за девять месяцев зарегистрировано почти восемь тысяч ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, — это на 12,3 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года", — сказал он на круглом столе в Общественной палате.

В таких авариях погибли почти две тысячи человек — на 23,5 процента меньше, чем годом ранее, добавил Хранцкевич. Порядка десяти тысяч получили ранения — этот показатель снизился на 26,2 процента, отметил он.

По словам полковника, случаев, когда водители отказались от медицинского освидетельствования, насчитывается более 1,7 тысячи. В этих ДТП погибли 104 человека, пострадали свыше 2,4 тысячи.

С начала года выросло на шесть процентов число сообщений об управлении авто в пьяном состоянии, благодаря бдительным гражданам сотрудники ГАИ пресекли более 40 тысяч таких фактов, продолжил Хранцкевич.