Россия не планирует размещать военные базы в Афганистане, заявил Кабулов
Россия не планирует размещать свои базы и военных на территории Афганистана, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T12:12:00+03:00
2025-10-07T12:12:00+03:00
2025-10-07T12:15:00+03:00
в мире
россия
афганистан
россия
афганистан
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
В мире, Россия, Афганистан
Кабулов: Россия не планирует размещение военных баз на территории Афганистана