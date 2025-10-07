Рейтинг@Mail.ru
Россия не планирует размещать военные базы в Афганистане, заявил Кабулов - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:12 07.10.2025 (обновлено: 12:15 07.10.2025)
https://ria.ru/20251007/rf-2046800362.html
Россия не планирует размещать военные базы в Афганистане, заявил Кабулов
Россия не планирует размещать военные базы в Афганистане, заявил Кабулов - РИА Новости, 07.10.2025
Россия не планирует размещать военные базы в Афганистане, заявил Кабулов
Россия не планирует размещать свои базы и военных на территории Афганистана, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T12:12:00+03:00
2025-10-07T12:15:00+03:00
в мире
россия
афганистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012067226_0:215:3072:1943_1920x0_80_0_0_af58b9537e315fbf68195872ea524d36.jpg
https://ria.ru/20251007/lavrov-2046775462.html
россия
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012067226_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_58db84838db114ab7588fe16bc4e4071.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, афганистан
В мире, Россия, Афганистан
Россия не планирует размещать военные базы в Афганистане, заявил Кабулов

Кабулов: Россия не планирует размещение военных баз на территории Афганистана

© AP Photo / Siddiqullah AlizaiВид на Кабул, Афганистан
Вид на Кабул, Афганистан - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© AP Photo / Siddiqullah Alizai
Вид на Кабул, Афганистан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Россия не планирует размещать свои базы и военных на территории Афганистана, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.
"Абсолютно. (Глава МИД РФ Сергей - ред.) Лавров сказал, что Россия выступает категорически против размещения военных баз третьих стран как на территории Афганистана, так и в сопредельных государствах. И у самой России таких планов и намерений нет и не было", - сказал Кабулов журналистам по итогам заседания московского формата по Афганистану.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламского Эмирата Афганистан Амир Хан Муттаки во время встречи в рамках московского формата консультаций по Афганистану. 7 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Лавров встретился с главой МИД Афганистана
10:17
 
В миреРоссияАфганистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала