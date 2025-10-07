Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг АдГ вырос до рекордного значения, показал опрос
00:26 07.10.2025 (обновлено: 06:23 07.10.2025)
Рейтинг АдГ вырос до рекордного значения, показал опрос
Рейтинг АдГ вырос до рекордного значения, показал опрос
Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) опередила на два процентных пункта правящий блок Христианско-демократического и Христианско-социального союза... РИА Новости, 07.10.2025
Рейтинг АдГ вырос до рекордного значения, показал опрос

Логотип АдГ в штаб-квартире партии в Берлине, Германия
БЕРЛИН, 7 окт — РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) опередила на два процентных пункта правящий блок Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), достигнув рекордного значения в 26,5%, следует из результатов опроса института INSA для газеты Bild.
Согласно итогам опроса, 26,5% (+0,5%) респондентов готовы были бы отдать свой голос партии, если бы в прошедшие выходные состоялись выборы, в то время как ХДС/ХСС мог бы рассчитывать лишь на 24,5% голосов избирателей.
Мерц заявил об ужесточении позиции своей партии по отношению к АдГ
4 октября, 01:52
Мерц заявил об ужесточении позиции своей партии по отношению к АдГ
4 октября, 01:52
За социал-демократов (СДПГ) готовы проголосовать 14,5% опрошенных, за "Зеленых" и "Левую партию" — 11% и 11,5%, свидетельствуют результаты опроса. Остальные партии не преодолели бы пятипроцентный барьер для избрания в немецкий парламент, следует из итогов опроса.
Вместе ХДС/ХСС и АдГ набрали бы 51% голосов, что превышает необходимое для парламентского большинства значение (44%). Данный показатель для текущей коалиции ХДС/ХСС и СДПГ составил бы всего 39%.
"АдГ способна с самым высоким показателем, когда-либо зафиксированным нами для этой партии, увеличить отрыв от блока ХДС/ХСС. Большинство не верят, что черно-красная коалиция (ХДС/ХСС и СДПГ. — Прим. Ред.) в состоянии улучшить экономическое положение Германии", — приводит Bild слова руководителя INSA Хермана Бинкерта.
Опрос проходил со 2 по 6 октября среди 2010 человек. Статистическая погрешность составила около 2,5 процентного пункта.
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах заняла правая АдГ с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории политической силы. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. В первой половине апреля ХДС/ХСС и СДПГ договорились о создании новой правящей коалиции.
Объединение Востока и Запада Германии еще не завершилось, заявили в АдГ
3 октября, 18:35
Объединение Востока и Запада Германии еще не завершилось, заявили в АдГ
3 октября, 18:35
 
