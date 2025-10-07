Рейтинг АдГ вырос до рекордного значения, показал опрос

БЕРЛИН, 7 окт — РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) опередила на два процентных пункта правящий блок Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), достигнув рекордного значения в 26,5%, следует из результатов опроса института INSA для газеты Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) опередила на два процентных пункта правящий блок Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), достигнув рекордного значения в 26,5%, следует из результатов опроса института INSA для газеты Bild

Согласно итогам опроса, 26,5% (+0,5%) респондентов готовы были бы отдать свой голос партии, если бы в прошедшие выходные состоялись выборы, в то время как ХДС/ХСС мог бы рассчитывать лишь на 24,5% голосов избирателей.

За социал-демократов (СДПГ) готовы проголосовать 14,5% опрошенных, за "Зеленых" и "Левую партию" — 11% и 11,5%, свидетельствуют результаты опроса. Остальные партии не преодолели бы пятипроцентный барьер для избрания в немецкий парламент, следует из итогов опроса.

Вместе ХДС/ХСС и АдГ набрали бы 51% голосов, что превышает необходимое для парламентского большинства значение (44%). Данный показатель для текущей коалиции ХДС/ХСС и СДПГ составил бы всего 39%.

"АдГ способна с самым высоким показателем, когда-либо зафиксированным нами для этой партии, увеличить отрыв от блока ХДС/ХСС. Большинство не верят, что черно-красная коалиция (ХДС/ХСС и СДПГ. — Прим. Ред.) в состоянии улучшить экономическое положение Германии", — приводит Bild слова руководителя INSA Хермана Бинкерта.

Опрос проходил со 2 по 6 октября среди 2010 человек. Статистическая погрешность составила около 2,5 процентного пункта.