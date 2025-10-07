Авиакомпания "ЮТэйр" возобновила рейсы из Сургута в Краснодар

ТЮМЕНЬ, 7 окт – РИА Новости. Авиакомпания "Ютэйр" (Utair) возобновила полеты из Сургута в Краснодар, во вторник состоялся первый рейс, сообщает пресс-служба авиакомпании.

"Седьмого октября Utair начал выполнять полеты в Краснодар из Сургута . Почти 150 югорчан уже отправились в столицу Кубани первым рейсом Utair. Возобновление прямых перелётов из Сургута в Краснодар стало важным шагом в развитии маршрутной сети Utair, обеспечивая удобное транспортное сообщение между Югрой и югом России", - сообщает пресс-служба.

Пассажирам первого рейса вручили памятные подарки, угощения и устроили фотосессию с экипажем, а одна из пассажирок выиграла сертификат на бесплатный перелёт по любому направлению "Ютэйра" в течение года.