Авиакомпания "ЮТэйр" возобновила рейсы из Сургута в Краснодар

ТЮМЕНЬ, 7 окт – РИА Новости. Авиакомпания "Ютэйр" (Utair) возобновила полеты из Сургута в Краснодар, во вторник состоялся первый рейс, сообщает пресс-служба авиакомпании.
"Седьмого октября Utair
начал выполнять полеты в Краснодар
из Сургута
. Почти 150 югорчан уже отправились в столицу Кубани первым рейсом Utair. Возобновление прямых перелётов из Сургута в Краснодар стало важным шагом в развитии маршрутной сети Utair, обеспечивая удобное транспортное сообщение между Югрой и югом России", - сообщает пресс-служба.
Пассажирам первого рейса вручили памятные подарки, угощения и устроили фотосессию с экипажем, а одна из пассажирок выиграла сертификат на бесплатный перелёт по любому направлению "Ютэйра" в течение года.
В авиакомпании отметили, что рейсы между Сургутом и Краснодаром будут выполняться дважды в неделю — по вторникам и пятницам.