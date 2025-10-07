Рейтинг@Mail.ru
Авиакомпания "ЮТэйр" возобновила рейсы из Сургута в Краснодар - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:37 07.10.2025 (обновлено: 17:40 07.10.2025)
https://ria.ru/20251007/reys-2046903199.html
Авиакомпания "ЮТэйр" возобновила рейсы из Сургута в Краснодар
Авиакомпания "ЮТэйр" возобновила рейсы из Сургута в Краснодар - РИА Новости, 07.10.2025
Авиакомпания "ЮТэйр" возобновила рейсы из Сургута в Краснодар
Авиакомпания "Ютэйр" (Utair) возобновила полеты из Сургута в Краснодар, во вторник состоялся первый рейс, сообщает пресс-служба авиакомпании. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T17:37:00+03:00
2025-10-07T17:40:00+03:00
сургут
ютэйр
краснодар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041234939_0:366:2991:2048_1920x0_80_0_0_9d9e96af9d440953314efb40122e3921.jpg
https://ria.ru/20250926/aeroflot-2044692123.html
сургут
краснодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041234939_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_98781161af400e115e788e1a30cdefa1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сургут, ютэйр, краснодар
Сургут, ЮТэйр, Краснодар
Авиакомпания "ЮТэйр" возобновила рейсы из Сургута в Краснодар

Состоялся первый рейс авиакомпании "ЮТэйр" из Сургута в Краснодар

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗдание аэропорта Краснодар
Здание аэропорта Краснодар - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Здание аэропорта Краснодар. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЮМЕНЬ, 7 окт – РИА Новости. Авиакомпания "Ютэйр" (Utair) возобновила полеты из Сургута в Краснодар, во вторник состоялся первый рейс, сообщает пресс-служба авиакомпании.
"Седьмого октября Utair начал выполнять полеты в Краснодар из Сургута. Почти 150 югорчан уже отправились в столицу Кубани первым рейсом Utair. Возобновление прямых перелётов из Сургута в Краснодар стало важным шагом в развитии маршрутной сети Utair, обеспечивая удобное транспортное сообщение между Югрой и югом России", - сообщает пресс-служба.
Пассажирам первого рейса вручили памятные подарки, угощения и устроили фотосессию с экипажем, а одна из пассажирок выиграла сертификат на бесплатный перелёт по любому направлению "Ютэйра" в течение года.
В авиакомпании отметили, что рейсы между Сургутом и Краснодаром будут выполняться дважды в неделю — по вторникам и пятницам.
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
"Аэрофлот" выполнил первые рейсы из Краснодара в Ереван и Стамбул
26 сентября, 19:24
 
СургутЮТэйрКраснодар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала