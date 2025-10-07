Аналитики назвали регионы, где сумма займа на авто растет быстрее всего

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Эксперты назвали пять регионов с наибольшими темпами роста средней суммы микрозайма с целью финансирования трат на содержание автомобиля в январе-сентябре, в их число вошли Челябинская область, Татарстан, Москва, Приморский край и Омская область, говорится в исследовании онлайн-сервиса Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), которое есть у РИА Новости.

"С возрастом автопарка растут периодичность обслуживания и стоимость вложений в автомобиль. При этом цены увеличиваются неравномерно, здесь многое зависит от ситуации в конкретном регионе: конкуренции на рынке СТО, доступности запчастей, доли в автопарке автомобилей европейского производства, содержание которых обходится дороже, и так далее", - прокомментировал гендиректор Moneyman Артем Быков.