Аналитики назвали регионы, где сумма займа на авто растет быстрее всего - РИА Новости, 07.10.2025
08:35 07.10.2025
Аналитики назвали регионы, где сумма займа на авто растет быстрее всего
Аналитики назвали регионы, где сумма займа на авто растет быстрее всего
Эксперты назвали пять регионов с наибольшими темпами роста средней суммы микрозайма с целью финансирования трат на содержание автомобиля в январе-сентябре, в их РИА Новости, 07.10.2025
экономика
экономика, челябинская область, москва, приморский край
Экономика, Челябинская область, Москва, Приморский край
Аналитики назвали регионы, где сумма займа на авто растет быстрее всего

В Челябинской области рост средней суммы займа на содержание авто наибольший

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Эксперты назвали пять регионов с наибольшими темпами роста средней суммы микрозайма с целью финансирования трат на содержание автомобиля в январе-сентябре, в их число вошли Челябинская область, Татарстан, Москва, Приморский край и Омская область, говорится в исследовании онлайн-сервиса Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), которое есть у РИА Новости.
"В топ-5 регионов, где по темпам роста год к году сильнее всего увеличились средние запрашиваемые суммы по таким займам, вошли Челябинская область, Республика Татарстан, Москва, Приморский край и Омская область", - говорится в исследовании, в рамках которого были проанализированы свыше 300 тысяч займов, выданных по всей России в январе-сентябре 2024 года и в аналогичном периоде 2025 года.
Автомобили Москвич на Московском автомобильном заводе Москвич - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Изменение утильсбора не коснется 90% авторынка России, заявила эксперт
Вчера, 08:54
По данным аналитиков, в Челябинской области показатель вырос на 32,3% - с 13,57 тысячи рублей до 17,95 тысячи рублей. "В Татарстане - на 31,8%, с 14,56 тысячи рублей до 19,19 тысячи рублей. В Москве - на 31,1%, с 17,23 тысячи рублей до 22,58 тысячи рублей. В Приморском крае - на 30,7%, с 14,46 тысячи рублей до 18,9 тысячи рублей. В Омской области - на 30,5%, с 12,76 тысячи рублей до 16,58 тысячи рублей", - сообщается в исследовании.
Наименьшая динамика темпа прироста средних запрашиваемых сумм зафиксирована в Красноярском и Краснодарском краях, Самарской, Ростовской областях и Пермском крае, отмечают аналитики.
"Так, в Красноярском крае показатель вырос на 16,4%, с 13,46 тысячи рублей до 15,66 тысячи рублей. В Краснодарском крае - на 15,6%, с 14,44 до 16,69 тысячи рублей. В Самарской области - на 14,8%, с 13,23 тысячи рублей до 15,1 тысячи рублей. В Ростовской области - на 14,3%, с 15,25 тысячи рублей до 17,43 тысячи рублей. В Пермском крае - на 13,5%, с 13,72 тысячи рублей до 15,57 тысячи рублей", - говорится в исследовании.
"С возрастом автопарка растут периодичность обслуживания и стоимость вложений в автомобиль. При этом цены увеличиваются неравномерно, здесь многое зависит от ситуации в конкретном регионе: конкуренции на рынке СТО, доступности запчастей, доли в автопарке автомобилей европейского производства, содержание которых обходится дороже, и так далее", - прокомментировал гендиректор Moneyman Артем Быков.
Заготовка огурцов - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
В Ozon осенью отметили рост интереса россиян к домашним заготовкам
08:14
 
