Песков назвал телефонный разговор Алиева и Путина важным
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал важным телефонный разговор президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T12:59:00+03:00
2025-10-07T12:59:00+03:00
2025-10-07T12:59:00+03:00
в мире
азербайджан
россия
владимир путин
ильхам алиев
дмитрий песков
азербайджан
россия
Новости
ru-RU
в мире, азербайджан, россия, владимир путин, ильхам алиев, дмитрий песков
