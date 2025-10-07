https://ria.ru/20251007/razgovor-2046808203.html
Путин и Алиев обсудили по телефону двухсторонние отношения
Путин и Алиев обсудили по телефону двухсторонние отношения
Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор, они обсудили развитие двусторонних отношений, сообщила пресс-служба...
2025-10-07T12:44:00+03:00
2025-10-07T12:44:00+03:00
2025-10-07T13:29:00+03:00
БАКУ, 7 окт — РИА Новости. Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор, они обсудили развитие двусторонних отношений, сообщила пресс-служба главы республики.
"В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах отношений между Азербайджаном
и Россией", — говорится в заявлении.
Алиев
также поздравил Путина
с днем рождения.
Информацию о состоявшемся разговоре подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков, он назвал его важным.
В последний раз лидеры двух стран общались 3 сентября в Пекине на торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны.