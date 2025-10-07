Рейтинг@Mail.ru
12:44 07.10.2025 (обновлено: 13:29 07.10.2025)
Путин и Алиев обсудили по телефону двухсторонние отношения
политика
владимир путин
россия
ильхам алиев
азербайджан
россия
азербайджан
2025
политика, владимир путин, россия, ильхам алиев, азербайджан
Политика, Владимир Путин, Россия, Ильхам Алиев, Азербайджан

Путин и Алиев обсудили по телефону двухсторонние отношения

БАКУ, 7 окт — РИА Новости. Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор, они обсудили развитие двусторонних отношений, сообщила пресс-служба главы республики.
"В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах отношений между Азербайджаном и Россией", — говорится в заявлении.
Алиев также поздравил Путина с днем рождения.
Информацию о состоявшемся разговоре подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков, он назвал его важным.
В последний раз лидеры двух стран общались 3 сентября в Пекине на торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны.
Национальные флаги России и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Межгосударственные отношения России и Азербайджана
7 мая, 19:25
 
ПолитикаВладимир ПутинРоссияИльхам АлиевАзербайджан
 
 
