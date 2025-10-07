Путин и Алиев обсудили по телефону двухсторонние отношения

БАКУ, 7 окт — РИА Новости. Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор, они обсудили развитие двусторонних отношений, сообщила пресс-служба главы республики.

Информацию о состоявшемся разговоре подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков, он назвал его важным.

В последний раз лидеры двух стран общались 3 сентября в Пекине на торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны.