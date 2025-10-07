Рейтинг@Mail.ru
Россиянку, уехавшую в Таиланд и попавшую в рабство, освободили
09:16 07.10.2025 (обновлено: 14:39 07.10.2025)
Россиянку, уехавшую в Таиланд и попавшую в рабство, освободили
Россиянку, уехавшую в Таиланд и попавшую в рабство, освободили - РИА Новости, 07.10.2025
Россиянку, уехавшую в Таиланд и попавшую в рабство, освободили
Россиянка, ранее похищенная в Бангкоке и вывезенная в Мьянму для работы в мошенническом call-центре, успешно освобождена, заявило во вторник посольство России в РИА Новости, 07.10.2025
в мире
Россиянку, уехавшую в Таиланд и попавшую в рабство, освободили

Россиянку, обманом вывезенную из Таиланда в Мьянму, освободили

© Посольство России в Таиланде/TelegramОсвобожденная россиянка, похищенная в Бангкоке и вывезенная в Мьянму
Освобожденная россиянка, похищенная в Бангкоке и вывезенная в Мьянму - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Посольство России в Таиланде/Telegram
Освобожденная россиянка, похищенная в Бангкоке и вывезенная в Мьянму
БАНГКОК, 7 окт — РИА Новости. Россиянка, ранее похищенная в Бангкоке и вывезенная в Мьянму для работы в мошенническом call-центре, успешно освобождена, заявило во вторник посольство России в Таиланде.
"Седьмого октября 2025 года при поддержке представителей правоохранительных органов Таиланда и Мьянмы, сотрудников посольства России в Бангкоке и представителя МВД России в Королевстве Таиланд была организована передача на таиландскую сторону освобожденной гражданки Российской Федерации с дальнейшим сопровождением в город Бангкок с целью вылета на родину", — говорится в сообщении дипмиссии.
Ранее Д. Т. Очирнимаеву освободили из мошеннического call-центра на территории Мьянмы в результате скоординированных действий таиландских и мьянманских полицейских.
По имеющейся у дипмиссии информации, в ряде стран Юго-Восточной Азии действует транснациональная преступная сеть, которая осуществляет вербовку иностранных граждан, в том числе граждан России, под предлогом трудоустройства в Таиланде. Некоторых россиян после прохождения "онлайн-собеседования" приглашали в Бангкок, откуда организовывали их незаконное перемещение в Мьянму в обход официальных пунктов пограничного контроля.
"В такую активность была в том числе вовлечена гражданка Российской Федерации Д. Т. Очирнимаева, которая прибыла в Таиланд по приглашению "работодателя", после чего была насильственно перемещена в Мьянму и задействована в противоправной деятельности в нелегальном call-центре", — отмечает посольство России в Таиланде.
На размещенном в Telegram-канале дипмиссии видео с контрольно-пропускного пункта на таиландско-мьянманской границе заведующий консульским отделом посольства России в Бангкоке Илья Ильин рассказывает, что в среду, 8 октября, российские дипломаты доставят освобожденную женщину в аэропорт Бангкока для вылета на родину. В том же видео она благодарит МИД России за свое освобождение и помощь в возвращении домой.
Таиланд - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Россиянка уехала в Таиланд и попала в рабство, пишут СМИ
28 сентября, 20:59
28 сентября, 20:59
 
ТаиландМьянмаРоссияБангкокВ мире
 
 
