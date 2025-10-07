Россиянку, уехавшую в Таиланд и попавшую в рабство, освободили

БАНГКОК, 7 окт — РИА Новости. Россиянка, ранее похищенная в Бангкоке и вывезенная в Мьянму для работы в мошенническом call-центре, успешно освобождена, заявило во вторник посольство России в Таиланде.

"Седьмого октября 2025 года при поддержке представителей правоохранительных органов Таиланда Мьянмы , сотрудников посольства России Бангкоке и представителя МВД России в Королевстве Таиланд была организована передача на таиландскую сторону освобожденной гражданки Российской Федерации с дальнейшим сопровождением в город Бангкок с целью вылета на родину", — говорится в сообщении дипмиссии.

Ранее Д. Т. Очирнимаеву освободили из мошеннического call-центра на территории Мьянмы в результате скоординированных действий таиландских и мьянманских полицейских.

По имеющейся у дипмиссии информации, в ряде стран Юго-Восточной Азии действует транснациональная преступная сеть, которая осуществляет вербовку иностранных граждан, в том числе граждан России, под предлогом трудоустройства в Таиланде. Некоторых россиян после прохождения "онлайн-собеседования" приглашали в Бангкок, откуда организовывали их незаконное перемещение в Мьянму в обход официальных пунктов пограничного контроля.

"В такую активность была в том числе вовлечена гражданка Российской Федерации Д. Т. Очирнимаева, которая прибыла в Таиланд по приглашению "работодателя", после чего была насильственно перемещена в Мьянму и задействована в противоправной деятельности в нелегальном call-центре", — отмечает посольство России в Таиланде.