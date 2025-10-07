Рейтинг@Mail.ru
Средства ПВО утром сбили 25 украинских беспилотников - РИА Новости, 07.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
08:57 07.10.2025 (обновлено: 09:00 07.10.2025)
Средства ПВО утром сбили 25 украинских беспилотников
Средства ПВО уничтожили 25 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над регионами России и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 07.10.2025
россия, нижегородская область, черное море, безопасность
Россия, Нижегородская область, Специальная военная операция на Украине, Черное море, Безопасность
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 25 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над регионами России и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны РФ.
"Седьмого октября текущего года в период с 07.00 до 08.00 дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 25 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 16 - над акваторией Черного моря, шесть - над территорией Нижегородской области и три - над территорией Московского региона", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
