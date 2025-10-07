https://ria.ru/20251007/pvo-2046763582.html
Средства ПВО утром сбили 25 украинских беспилотников
Средства ПВО утром сбили 25 украинских беспилотников - РИА Новости, 07.10.2025
Средства ПВО утром сбили 25 украинских беспилотников
Средства ПВО уничтожили 25 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над регионами России и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T08:57:00+03:00
2025-10-07T08:57:00+03:00
2025-10-07T09:00:00+03:00
россия
нижегородская область
специальная военная операция на украине
черное море
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b94041b86e490155547b9fdf00735883.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
нижегородская область
черное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e6421a6f1f278f963fd3152484b3928.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нижегородская область, черное море, безопасность
Россия, Нижегородская область, Специальная военная операция на Украине, Черное море, Безопасность
Средства ПВО утром сбили 25 украинских беспилотников
ПВО сбила утром три украинских беспилотника над московским регионом