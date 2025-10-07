Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила БПЛА самолетного типа в Старом Осколе - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:43 07.10.2025 (обновлено: 10:10 07.10.2025)
https://ria.ru/20251007/pvo-2046742048.html
ПВО сбила БПЛА самолетного типа в Старом Осколе
ПВО сбила БПЛА самолетного типа в Старом Осколе - РИА Новости, 07.10.2025
ПВО сбила БПЛА самолетного типа в Старом Осколе
ПВО сбила БПЛА самолетного типа в Старом Осколе, предварительно, пострадавших нет, в жилом доме выбиты окна в 15 квартирах, посечены 20 авто, сообщил губернатор РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T01:43:00+03:00
2025-10-07T10:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
старый оскол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046742273_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_bb8306936acc0bd5668aec335519b43e.jpg
https://ria.ru/20251007/vsu-2046739741.html
старый оскол
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046742273_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7cc0b6983586efb417803eb54d080265.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
старый оскол
Специальная военная операция на Украине, Старый Оскол
ПВО сбила БПЛА самолетного типа в Старом Осколе

Силы ПВО сбили БПЛА самолетного типа в Старом Осколе, в 15 квартирах выбиты окна

© Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки БПЛА ВСУ по Старому Осколу
Последствия атаки БПЛА ВСУ по Старому Осколу - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки БПЛА ВСУ по Старому Осколу
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. ПВО сбила БПЛА самолетного типа в Старом Осколе, предварительно, пострадавших нет, в жилом доме выбиты окна в 15 квартирах, посечены 20 авто, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Над Старым Осколом системой ПВО сбит вражеский беспилотник самолётного типа. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате падения обломков от сбитого БПЛА в многоквартирном доме выбиты окна в 15 квартирах", - написал он в Telegram-канале.
Кроме того, во дворе многоквартирного дома осколками посечены 20 автомобилей.
"Информация о последствиях уточняется. Все оперативные службы работают на месте", - добавил Гладков.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Упавшие осколки ракет ВСУ повредили пять машин в Белгородской области
00:40
 
Специальная военная операция на УкраинеСтарый Оскол
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала