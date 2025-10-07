МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. ПВО сбила БПЛА самолетного типа в Старом Осколе, предварительно, пострадавших нет, в жилом доме выбиты окна в 15 квартирах, посечены 20 авто, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Над Старым Осколом системой ПВО сбит вражеский беспилотник самолётного типа. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате падения обломков от сбитого БПЛА в многоквартирном доме выбиты окна в 15 квартирах", - написал он в Telegram-канале

Кроме того, во дворе многоквартирного дома осколками посечены 20 автомобилей.