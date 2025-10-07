https://ria.ru/20251007/pvo-2046742048.html
ПВО сбила БПЛА самолетного типа в Старом Осколе
ПВО сбила БПЛА самолетного типа в Старом Осколе - РИА Новости, 07.10.2025
ПВО сбила БПЛА самолетного типа в Старом Осколе
ПВО сбила БПЛА самолетного типа в Старом Осколе, предварительно, пострадавших нет, в жилом доме выбиты окна в 15 квартирах, посечены 20 авто, сообщил губернатор РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T01:43:00+03:00
2025-10-07T01:43:00+03:00
2025-10-07T10:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
старый оскол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046742273_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_bb8306936acc0bd5668aec335519b43e.jpg
https://ria.ru/20251007/vsu-2046739741.html
старый оскол
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046742273_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7cc0b6983586efb417803eb54d080265.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
старый оскол
Специальная военная операция на Украине, Старый Оскол
ПВО сбила БПЛА самолетного типа в Старом Осколе
Силы ПВО сбили БПЛА самолетного типа в Старом Осколе, в 15 квартирах выбиты окна
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. ПВО сбила БПЛА самолетного типа в Старом Осколе, предварительно, пострадавших нет, в жилом доме выбиты окна в 15 квартирах, посечены 20 авто, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Над Старым Осколом системой ПВО сбит вражеский беспилотник самолётного типа. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате падения обломков от сбитого БПЛА в многоквартирном доме выбиты окна в 15 квартирах", - написал он в Telegram-канале
.
Кроме того, во дворе многоквартирного дома осколками посечены 20 автомобилей.
"Информация о последствиях уточняется. Все оперативные службы работают на месте", - добавил Гладков.