21:37 07.10.2025 (обновлено: 10:25 08.10.2025)
Путин предложил Совбезу обсудить безопасность информационной инфраструктуры
Путин предложил Совбезу обсудить безопасность информационной инфраструктуры
безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. 7 октября 2025
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. 7 октября 2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил постоянным членам Совета безопасности обсудить обеспечение безопасности объектов информационной инфраструктуры РФ.
"Мы обсудим сегодня вопросы обеспечения безопасности объектов информационной инфраструктуры", - сказал Путин во время поездки в Северо-Западный федеральный округ.
Путин с руководством Минобороны, Генштаба и командующими группировками войск в зоне СВО в Петропавловском соборе - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Путин провел совещания с командующими группировками войск и с Совбезом
Вчера, 21:03
 
