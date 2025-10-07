https://ria.ru/20251007/putin-2046945400.html
Путин предложил Совбезу обсудить безопасность информационной инфраструктуры
Путин предложил Совбезу обсудить безопасность информационной инфраструктуры
Президент РФ Владимир Путин предложил постоянным членам Совета безопасности обсудить обеспечение безопасности объектов информационной инфраструктуры РФ. РИА Новости, 08.10.2025
Путин предложил Совбезу обсудить безопасность информационной инфраструктуры
