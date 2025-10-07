Рейтинг@Mail.ru
Путин на совещании предложил обсудить текущую обстановку в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:18 07.10.2025 (обновлено: 21:33 07.10.2025)
Путин на совещании предложил обсудить текущую обстановку в зоне СВО
Президент РФ Владимир Путин на совещании в ходе поездки в Северо-Западный федеральный округ предложил обсудить текущую обстановку в зоне СВО.
© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании в ходе поездки в Северо-Западный федеральный округ предложил обсудить текущую обстановку в зоне СВО.
«
"Сегодня на совещании мы рассмотрим текущую обстановку в зоне специальной военной операции, заслушаем доклады командующих группировками войск о ходе выполнения стоящих перед ними задач. Обсудим актуальные вопросы обеспечения войск и планы на ближайшую перспективу", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Путин рассказал об успехах ВС России в зоне СВО
Вчера, 21:11
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир Путин
 
 
