21:28 07.10.2025
Россия должна обеспечить выполнение всех целей армии, заявил Путин
безопасность
россия
владимир путин
россия
безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Россия должна обеспечить выполнение всех целей, которые стоят перед ВС РФ, заявил глава государства Владимир Путин.
"Наша общая задача остается прежней - мы должны обеспечить безусловное достижение всех целей, которые стоят перед войсками в ходе специальной военной операции", - сказал Путин в ходе поездки в Северо-Западный федеральный округ.
БезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
