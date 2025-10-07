https://ria.ru/20251007/putin-2046943479.html
Путин отметил роль ОПК в обеспечении успешных действий российской армии
Путин отметил роль ОПК в обеспечении успешных действий российской армии
Путин отметил роль ОПК в обеспечении успешных действий российской армии
Президент России Владимир Путин отметил роль оборонно-промышленного комплекса страны в обеспечении успешных действий армии РФ. РИА Новости, 07.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
россия
безопасность, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин отметил роль ОПК в обеспечении успешных действий российской армии
Путин отметил роль ОПК России в обеспечении успешных действий армии