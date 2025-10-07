https://ria.ru/20251007/putin-2046942585.html
Путин назвал задачу российского руководства
Путин назвал задачу российского руководства - РИА Новости, 07.10.2025
Путин назвал задачу российского руководства
Задача руководства России заключается в том, чтобы обеспечить безопасность граждан РФ, стратегических и гражданских объектов, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T21:21:00+03:00
2025-10-07T21:21:00+03:00
2025-10-07T21:21:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753748694_0:0:2942:1656_1920x0_80_0_0_d19f331ba78994ecf6f57574c1b062f8.jpg
https://ria.ru/20250627/putin-2025900712.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753748694_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_634cbab21c9acb65e69e8a5946d0a94e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин назвал задачу российского руководства
Путин назвал обеспечение безопасности граждан России задачей руководства страны