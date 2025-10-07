Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал задачу российского руководства - РИА Новости, 07.10.2025
21:21 07.10.2025
Путин назвал задачу российского руководства
Путин назвал задачу российского руководства
Задача руководства России заключается в том, чтобы обеспечить безопасность граждан РФ, стратегических и гражданских объектов, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 07.10.2025
безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин назвал обеспечение безопасности граждан России задачей руководства страны

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Задача руководства России заключается в том, чтобы обеспечить безопасность граждан РФ, стратегических и гражданских объектов, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Наша задача - обеспечить безопасность граждан России, безопасность стратегических объектов и объектов гражданской инфраструктуры", - сказал Путин в ходе поездки в Северо-Западный федеральный округ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Путин: Россия вправе сама определять уровень необходимой безопасности
27 июня, 17:39
 
БезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
