Киев пытается наносить удары по абсолютно мирным объектам, заявил Путин
Киев пытается наносить удары по абсолютно мирным объектам, заявил Путин - РИА Новости, 07.10.2025
Киев пытается наносить удары по абсолютно мирным объектам, заявил Путин
Киевский режим пытается наносить удары по абсолютно мирным объектам в РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T21:18:00+03:00
2025-10-07T21:18:00+03:00
2025-10-07T21:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
в мире
киев
россия
киев
Киев пытается наносить удары по абсолютно мирным объектам, заявил Путин
Путин: Киев пытается наносить удары по абсолютно мирным объектам