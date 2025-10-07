https://ria.ru/20251007/putin-2046942094.html
Путин собрал совещание с постоянными членами Совбеза
Путин собрал совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 07.10.2025
Путин собрал совещание с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин собрал совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. РИА Новости, 07.10.2025
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
россия
2025
Путин собрал совещание с постоянными членами Совбеза
Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза России