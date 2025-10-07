https://ria.ru/20251007/putin-2046941537.html
Путин назвал решения, принятые в 2022 году, правильными и своевременными
Путин назвал решения, принятые в 2022 году, правильными и своевременными
Президент России Владимир Путин назвал решения, принятые в феврале 2022 года, правильными и своевременными. РИА Новости, 07.10.2025
