Путин рассказал об успехах ВС России в зоне СВО
Путин рассказал об успехах ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 07.10.2025
Путин рассказал об успехах ВС России в зоне СВО
Противник отступает по всей линии боевого соприкосновения, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.10.2025
