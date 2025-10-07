Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал об успехах ВС России в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:11 07.10.2025 (обновлено: 22:03 07.10.2025)
Путин рассказал об успехах ВС России в зоне СВО
Путин рассказал об успехах ВС России в зоне СВО
Противник отступает по всей линии боевого соприкосновения, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.10.2025
безопасность
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
в мире
безопасность, россия, владимир путин, в мире
Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал об успехах ВС России в зоне СВО

Путин: противник отступает по всей линии соприкосновения в зоне СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Противник отступает по всей линии боевого соприкосновения, заявил президент России Владимир Путин.
"Противник, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступает по всей линии боевого соприкосновения", - сказал Путин в ходе поездки в Северо-Западный федеральный округ.
Герасимов рассказал о тактике ВС России в зоне СВО
Герасимов рассказал о тактике ВС России в зоне СВО
Специальная военная операция на Украине
 
 
