Путин поблагодарил личный состав ВС России за мужество и героизм
Президент России Владимир Путин поблагодарил личный состав Вооруженных сил России за мужество и героизм, проявляемые ими ежедневно. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T21:17:00+03:00
россия
