Путин поблагодарил личный состав ВС России за мужество и героизм - РИА Новости, 07.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:10 07.10.2025 (обновлено: 21:17 07.10.2025)
Путин поблагодарил личный состав ВС России за мужество и героизм
Путин поблагодарил личный состав ВС России за мужество и героизм
Президент России Владимир Путин поблагодарил личный состав Вооруженных сил России за мужество и героизм, проявляемые ими ежедневно. РИА Новости, 07.10.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
владимир путин
общество
россия
Наталья Макарова
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил личный состав Вооруженных сил России за мужество и героизм, проявляемые ими ежедневно.
“Прошу вас передать слова моей искренней благодарности всему личному составу за мужество и героизм, проявляемые ими ежедневно”, - сказал Путин во время поездки в Северо-Западный федеральный округ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
