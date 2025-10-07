Рейтинг@Mail.ru
В этом году ВС России освободили 212 населенных пунктов, сообщил Путин
Специальная военная операция на Украине
 
21:08 07.10.2025 (обновлено: 21:35 07.10.2025)
В этом году ВС России освободили 212 населенных пунктов, сообщил Путин
В этом году ВС России освободили 212 населенных пунктов, сообщил Путин
В этом году Вооруженные силы России освободили почти 5 тысяч квадратных километров территорий и 212 населенных пунктов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.10.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
владимир путин
украина
вооруженные силы украины
россия
2025
вооруженные силы рф, владимир путин, украина, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
В этом году ВС России освободили 212 населенных пунктов, сообщил Путин

Путин: в этом году ВС РФ освободили 5 тыс кв километров и 212 населенных пунктов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета самоходного миномета 2С4 "Тюльпан"
Боевая работа расчета самоходного миномета 2С4 Тюльпан - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета самоходного миномета 2С4 "Тюльпан". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. В этом году Вооруженные силы России освободили почти 5 тысяч квадратных километров территорий и 212 населенных пунктов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В этом году нами освобождено почти 5 тысяч квадратных километров территорий - 4900 квадратных километров и 212 населенных пунктов", - сказал глава государства в ходе поездки в Северо-Западный федеральный округ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВладимир ПутинУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
