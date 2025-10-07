https://ria.ru/20251007/putin-2046941070.html
В этом году ВС России освободили 212 населенных пунктов, сообщил Путин
В этом году ВС России освободили 212 населенных пунктов, сообщил Путин
В этом году Вооруженные силы России освободили почти 5 тысяч квадратных километров территорий и 212 населенных пунктов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.10.2025
В этом году ВС России освободили 212 населенных пунктов, сообщил Путин
