Путин и Моди выразили заинтересованность в развитии сотрудничества

2025-10-07T17:06:00+03:00

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре выразили заинтересованность в развитии российско-индийского особо привилегированного партнерства, сообщает пресс-служба Кремля. "С обеих сторон выражена заинтересованность в дальнейшем развитии российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства, а также затронуты вопросы подготовки визита президента России в Индию в декабре", - говорится в сообщении.

