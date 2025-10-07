Рейтинг@Mail.ru
Путин и Моди выразили заинтересованность в развитии сотрудничества - РИА Новости, 07.10.2025
17:06 07.10.2025
Путин и Моди выразили заинтересованность в развитии сотрудничества
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре выразили заинтересованность в развитии российско-индийского особо... РИА Новости, 07.10.2025
россия
нарендра моди
индия
владимир путин
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре выразили заинтересованность в развитии российско-индийского особо привилегированного партнерства, сообщает пресс-служба Кремля. "С обеих сторон выражена заинтересованность в дальнейшем развитии российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства, а также затронуты вопросы подготовки визита президента России в Индию в декабре", - говорится в сообщении.
россия, нарендра моди, индия, владимир путин
Россия, Нарендра Моди, Индия, Владимир Путин
© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (на первом плане)
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (на первом плане). Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре выразили заинтересованность в развитии российско-индийского особо привилегированного партнерства, сообщает пресс-служба Кремля.
"С обеих сторон выражена заинтересованность в дальнейшем развитии российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства, а также затронуты вопросы подготовки визита президента России в Индию в декабре", - говорится в сообщении.
Моди по телефону поздравил Путина с днем рождения
Россия Нарендра Моди Индия Владимир Путин
 
 
