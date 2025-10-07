https://ria.ru/20251007/putin-2046890255.html
Путин и Моди выразили заинтересованность в развитии сотрудничества
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре выразили заинтересованность в развитии российско-индийского особо привилегированного партнерства, сообщает пресс-служба Кремля. "С обеих сторон выражена заинтересованность в дальнейшем развитии российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства, а также затронуты вопросы подготовки визита президента России в Индию в декабре", - говорится в сообщении.
