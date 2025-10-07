https://ria.ru/20251007/putin-2046887309.html
Моди по телефону поздравил Путина с днем рождения
Моди по телефону поздравил Путина с днем рождения
Моди по телефону поздравил Путина с днем рождения
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре тепло поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 07.10.2025
индия
владимир путин
россия
нарендра моди
Моди по телефону поздравил Путина с днем рождения
