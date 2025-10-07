https://ria.ru/20251007/putin-2046878751.html
Лукашенко поздравил Путина с днем рождения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин пообщались по телефону, обсудили двустороннюю и международную повестку, сообщил... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T16:33:00+03:00
2025-10-07T16:33:00+03:00
2025-10-07T16:45:00+03:00
белоруссия
в мире
россия
александр лукашенко
снг
владимир путин
душанбе
белоруссия
россия
душанбе
белоруссия, в мире, россия, александр лукашенко, снг, владимир путин
