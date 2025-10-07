Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко поздравил Путина с днем рождения
16:33 07.10.2025 (обновлено: 16:45 07.10.2025)
Лукашенко поздравил Путина с днем рождения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин пообщались по телефону, обсудили двустороннюю и международную повестку, сообщил... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T16:33:00+03:00
2025-10-07T16:45:00+03:00
Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

Лукашенко по телефону поздравил Путина с днем рождения

МИНСК, 7 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин пообщались по телефону, обсудили двустороннюю и международную повестку, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал " Пул Первого".
"Президенты Беларуси и России поговорили по телефону", - говорится в сообщении. Отмечается, что Лукашенко поздравил российского коллегу с днем рождения.
Согласно сообщению, лидеры обсудили также ряд вопросов, касающихся развития белорусско-российских отношений, международной повестки, обстановки в регионе.
"Сверили часы в части предстоящих контактов, в частности, на полях саммита СНГ в Душанбе, который состоится на текущей неделе", - говорится в сообщении.
Гуцул поздравила Путина с днем рождения
