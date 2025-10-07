Путин подписал указ об образовании Совета при президенте по культуре

"В целях совершенствования и эффективной реализации государственной политики в области культуры постановляю: образовать Совет при президенте Российской Федерации по культуре", - говорится в документе.

Также указом учреждена премия президента России в области культуры за произведения и проекты для детей и юношества.

"Установить, что ежегодно присуждаются три премии президента Российской Федерации в области культуры за произведения и проекты для детей и юношества; размер премии президента России в области культуры за произведения и проекты для детей и юношества составляет 5 миллионов рублей", - отмечается в документе.