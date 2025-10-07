Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал указ об образовании Совета при президенте по культуре - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:41 07.10.2025 (обновлено: 12:46 07.10.2025)
https://ria.ru/20251007/putin-2046807251.html
Путин подписал указ об образовании Совета при президенте по культуре
Путин подписал указ об образовании Совета при президенте по культуре - РИА Новости, 07.10.2025
Путин подписал указ об образовании Совета при президенте по культуре
Президент России Владимир Путин постановил образовать Совет при президенте РФ по культуре и учредил премию за произведения и проекты для детей и юношества,... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T12:41:00+03:00
2025-10-07T12:46:00+03:00
культура
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_220:0:2466:1263_1920x0_80_0_0_a8cb86f66b62fe7f8dda2ef7583a5938.jpg
https://ria.ru/20250912/putin-2041564405.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_405:0:2519:1585_1920x0_80_0_0_cdf3c474a1d00b9f81a42cf4beb00109.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Культура, Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал указ об образовании Совета при президенте по культуре

Путин подписал указ учреждении премии за произ-ведения для детей и юношества

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постановил образовать Совет при президенте РФ по культуре и учредил премию за произведения и проекты для детей и юношества, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"В целях совершенствования и эффективной реализации государственной политики в области культуры постановляю: образовать Совет при президенте Российской Федерации по культуре", - говорится в документе.
Согласно положению о Совете при президенте по культуре, его председателем являет президент РФ, а секретарем Совета по должности является помощник президента РФ.
Также указом учреждена премия президента России в области культуры за произведения и проекты для детей и юношества.
"Установить, что ежегодно присуждаются три премии президента Российской Федерации в области культуры за произведения и проекты для детей и юношества; размер премии президента России в области культуры за произведения и проекты для детей и юношества составляет 5 миллионов рублей", - отмечается в документе.
Президент РФ Владимир Путин выступает на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур в Екатерининском дворце музея-заповедника Царское Село - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Путин отметил важность развития региональных центров культуры
12 сентября, 21:12
 
КультураОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала