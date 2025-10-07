https://ria.ru/20251007/putin-2046807251.html
Путин подписал указ об образовании Совета при президенте по культуре
Путин подписал указ об образовании Совета при президенте по культуре - РИА Новости, 07.10.2025
Путин подписал указ об образовании Совета при президенте по культуре
Президент России Владимир Путин постановил образовать Совет при президенте РФ по культуре и учредил премию за произведения и проекты для детей и юношества,... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T12:41:00+03:00
2025-10-07T12:41:00+03:00
2025-10-07T12:46:00+03:00
Путин подписал указ об образовании Совета при президенте по культуре
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин постановил образовать Совет при президенте РФ по культуре и учредил премию за произведения и проекты для детей и юношества, соответствующий указ размещен на сайте
официального опубликования правовых актов.
"В целях совершенствования и эффективной реализации государственной политики в области культуры постановляю: образовать Совет при президенте Российской Федерации по культуре", - говорится в документе.
Согласно положению о Совете при президенте по культуре, его председателем являет президент РФ
, а секретарем Совета по должности является помощник президента РФ.
Также указом учреждена премия президента России в области культуры за произведения и проекты для детей и юношества.
"Установить, что ежегодно присуждаются три премии президента Российской Федерации в области культуры за произведения и проекты для детей и юношества; размер премии президента России в области культуры за произведения и проекты для детей и юношества составляет 5 миллионов рублей", - отмечается в документе.