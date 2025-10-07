Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил оркестр "Новая Россия" с 35-летием
Культура
Культура
 
12:38 07.10.2025
Путин поздравил оркестр "Новая Россия" с 35-летием
Путин поздравил оркестр "Новая Россия" с 35-летием - РИА Новости, 07.10.2025
Путин поздравил оркестр "Новая Россия" с 35-летием
Президент России Владимир Путин поздравил художественного руководителя, главного дирижера Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрия Башмета,... РИА Новости, 07.10.2025
культура
россия
юрий башмет
владимир путин
новая россия
россия
Новости
россия, юрий башмет, владимир путин, новая россия
Культура, Россия, Юрий Башмет, Владимир Путин, Новая Россия
Путин поздравил оркестр "Новая Россия" с 35-летием

Путин поздравил оркестр "Новая Россия" Юрия Башмета с юбилеем

Государственный симфонический оркестр "Новая Россия"
Государственный симфонический оркестр Новая Россия - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Фото : Московская государственная академическая филармония
Государственный симфонический оркестр "Новая Россия". Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил художественного руководителя, главного дирижера Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрия Башмета, а также его коллектив с 35-летием оркестра, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Дорогие друзья! Поздравляю вас с 35-летием Государственного симфонического оркестра "Новая Россия". Ваш замечательный коллектив во главе с маэстро Юрием Башметом занимает достойное место в ряду лучших творческих команд страны. Ценители классической музыки неизменно отмечают уникальный исполнительский стиль и виртуозное мастерство оркестрантов, ваш богатейший репертуар, обширную концертную, гастрольную деятельность", - говорится в телеграмме.
Президент отметил, что самого глубокого признания заслуживает плодотворное сотрудничество оркестра со всемирно известными композиторами и молодыми талантами, активное участие в социально значимых просветительских, патриотических проектах, масштабных спортивных и культурных мероприятиях.
"Еще раз поздравляю вас с юбилейной датой. Желаю успехов и неиссякаемого вдохновения", - добавил он.
Культура Россия Юрий Башмет Владимир Путин Новая Россия
 
 
