Путин поздравил оркестр "Новая Россия" с 35-летием

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил художественного руководителя, главного дирижера Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрия Башмета, а также его коллектив с 35-летием оркестра, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Дорогие друзья! Поздравляю вас с 35-летием Государственного симфонического оркестра "Новая Россия". Ваш замечательный коллектив во главе с маэстро Юрием Башметом занимает достойное место в ряду лучших творческих команд страны. Ценители классической музыки неизменно отмечают уникальный исполнительский стиль и виртуозное мастерство оркестрантов, ваш богатейший репертуар, обширную концертную, гастрольную деятельность", - говорится в телеграмме.
Президент отметил, что самого глубокого признания заслуживает плодотворное сотрудничество оркестра со всемирно известными композиторами и молодыми талантами, активное участие в социально значимых просветительских, патриотических проектах, масштабных спортивных и культурных мероприятиях.
"Еще раз поздравляю вас с юбилейной датой. Желаю успехов и неиссякаемого вдохновения", - добавил он.
Путин поздравил Александра Журбина с 80-летием
7 августа, 09:46