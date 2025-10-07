https://ria.ru/20251007/putin-2046770861.html
Патриарх Кирилл пожелал Путину в день рождения помощи Божией
Патриарх Кирилл пожелал Путину в день рождения помощи Божией
Патриарх Кирилл пожелал Путину в день рождения помощи Божией
Патриарх Кирилл пожелал президенту РФ Владимиру Путину в день рождения помощи Божией и успехов в служении стране и людям, следует из его поздравления,... РИА Новости, 07.10.2025
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
владимир путин
россия
Новости
Патриарх Кирилл пожелал Путину в день рождения помощи Божией
Патриарх Кирилл пожелал Путину помощи Божией и успехов в служении стране и людям
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.
Патриарх Кирилл пожелал президенту РФ Владимиру Путину в день рождения помощи Божией и успехов в служении стране и людям, следует из его поздравления, опубликованного на сайте
РПЦ.
"Ваше превосходительство, глубокоуважаемый Владимир Владимирович! Примите сердечные поздравления с днем рождения... Желаю Вам неоскудевающих сил, щедрой помощи Божией и благословенных успехов в дальнейшем служении на пользу страны и сограждан", - написал патриарх Кирилл.
Он напомнил об успехах Владимира Путина
как руководителя за прошедшие четверть века.
"Более четверти века назад Вы были призваны к весьма важному и многотрудному служению, которое сопряжено с огромной ответственностью за страну, а также с заботой о миллионах сограждан. Отрадно свидетельствовать, что все эти годы под вашим руководством Россия
уверенно идет по пути социально-экономического развития, преодолевает вызовы времени, укрепляет свой суверенитет, научный, технический и военный потенциал, стремится к обеспечению национальной безопасности и выстраиванию справедливых международных отношений. Все это является залогом дальнейшего процветания страны и благополучной жизни людей", - подчеркнул патриарх Кирилл.
Он также выразил президенту особую признательность "за неизменное внимание к служению Русской православной церкви
, а также за поддержку ее различных общественно значимых инициатив.
"Убежден, что совместными усилиями государственного руководства, Церкви и всех людей доброй воли будут и впредь реализовываться многие начинания, способствующие консолидации нашего народа, укреплению подлинного суверенитета страны, утверждению непреходящих духовно-нравственных ценностей в жизни современников, патриотическому воспитанию подрастающего поколения, повышению авторитета России на международной арене, упрочению межнационального и межрелигиозного мира и согласия", - заключил предстоятель Русской церкви.