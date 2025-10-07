Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл пожелал Путину в день рождения помощи Божией
09:45 07.10.2025 (обновлено: 09:50 07.10.2025)
Патриарх Кирилл пожелал Путину в день рождения помощи Божией
Патриарх Кирилл пожелал Путину в день рождения помощи Божией
россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, владимир путин
Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Владимир Путин
Патриарх Кирилл пожелал Путину в день рождения помощи Божией

Патриарх Кирилл пожелал Путину помощи Божией и успехов в служении стране и людям

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Патриарх Кирилл пожелал президенту РФ Владимиру Путину в день рождения помощи Божией и успехов в служении стране и людям, следует из его поздравления, опубликованного на сайте РПЦ.
"Ваше превосходительство, глубокоуважаемый Владимир Владимирович! Примите сердечные поздравления с днем рождения... Желаю Вам неоскудевающих сил, щедрой помощи Божией и благословенных успехов в дальнейшем служении на пользу страны и сограждан", - написал патриарх Кирилл.
Посол России в Китае Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Посол России в Китае оценил отношения с Непалом
09:46
Он напомнил об успехах Владимира Путина как руководителя за прошедшие четверть века.
"Более четверти века назад Вы были призваны к весьма важному и многотрудному служению, которое сопряжено с огромной ответственностью за страну, а также с заботой о миллионах сограждан. Отрадно свидетельствовать, что все эти годы под вашим руководством Россия уверенно идет по пути социально-экономического развития, преодолевает вызовы времени, укрепляет свой суверенитет, научный, технический и военный потенциал, стремится к обеспечению национальной безопасности и выстраиванию справедливых международных отношений. Все это является залогом дальнейшего процветания страны и благополучной жизни людей", - подчеркнул патриарх Кирилл.
Он также выразил президенту особую признательность "за неизменное внимание к служению Русской православной церкви, а также за поддержку ее различных общественно значимых инициатив.
"Убежден, что совместными усилиями государственного руководства, Церкви и всех людей доброй воли будут и впредь реализовываться многие начинания, способствующие консолидации нашего народа, укреплению подлинного суверенитета страны, утверждению непреходящих духовно-нравственных ценностей в жизни современников, патриотическому воспитанию подрастающего поколения, повышению авторитета России на международной арене, упрочению межнационального и межрелигиозного мира и согласия", - заключил предстоятель Русской церкви.
Президент России Владимир Путин и президент Никарагуа Даниэль Ортега во время встречи в аэропорту Манагуа - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Сопрезиденты Никарагуа поздравили Путина с днем рождения
09:31
 
Россия Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев) Русская православная церковь Владимир Путин
 
 
