Патриарх Кирилл пожелал Путину в день рождения помощи Божией

"Ваше превосходительство, глубокоуважаемый Владимир Владимирович! Примите сердечные поздравления с днем рождения... Желаю Вам неоскудевающих сил, щедрой помощи Божией и благословенных успехов в дальнейшем служении на пользу страны и сограждан", - написал патриарх Кирилл.

"Убежден, что совместными усилиями государственного руководства, Церкви и всех людей доброй воли будут и впредь реализовываться многие начинания, способствующие консолидации нашего народа, укреплению подлинного суверенитета страны, утверждению непреходящих духовно-нравственных ценностей в жизни современников, патриотическому воспитанию подрастающего поколения, повышению авторитета России на международной арене, упрочению межнационального и межрелигиозного мира и согласия", - заключил предстоятель Русской церкви.