Ким Чен Ын поздравил Путина с днем рождения

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с днем рождения, отметив, что благодаря его руководству Россия стоит во главе построения нового, многополярного мира, и выразил уверенность в том, что дружба Пхеньяна и Москвы будет вечной, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Путин во вторник отмечает день рождения.
КНДР будет полностью поддерживать Россию, заявил министр обороны
1 октября, 18:30
"Мой самый дорогой товарищ Владимир Путин, шлю Вам самые искренние и теплые поздравления со знаменательным днем рождения. Благодаря Вашему мудрому руководству и патриотической самоотверженности сегодня РФ демонстрирует свою славу как мировая держава с мощной политической системой и сильной государственной мощью, как могучее государство, возглавляющее построение нового, многополярного мира", — говорится в поздравлении.
Ким Чен Ын отметил, что благодаря Путину Россия успешно отстаивает свои интересы и добивается могущества и процветания.
Ким Чен Ын также выразил уверенность, что союзнические отношения двух государств будут и впредь вносить важный вклад в формирование справедливого и многополярного миропорядка. Он заверил Путина, что Пхеньян будет и дальше всесторонне поддерживать борьбу российского народа за защиту суверенитета и территориальной целостности.
В июне 2024 года в ходе визита Путина в Пхеньян лидеры двух стран подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами.
Четвертая статья договора предполагает, что другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами, если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР.
Матвиенко назвала партнерство России и КНДР образцом сотрудничества
9 сентября, 01:15