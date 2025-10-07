Ким Чен Ын поздравил Путина с днем рождения

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с днем рождения, отметив, что благодаря его руководству Россия стоит во главе построения нового, многополярного мира, и выразил уверенность в том, что дружба Пхеньяна и Москвы будет вечной, передает Центральное телеграфное агентство Кореи ( Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с днем рождения, отметив, что благодаря его руководству Россия стоит во главе построения нового, многополярного мира, и выразил уверенность в том, что дружба Пхеньяна и Москвы будет вечной, передает Центральное телеграфное агентство Кореи ( ЦТАК ).

Путин во вторник отмечает день рождения.

"Мой самый дорогой товарищ Владимир Путин, шлю Вам самые искренние и теплые поздравления со знаменательным днем рождения. Благодаря Вашему мудрому руководству и патриотической самоотверженности сегодня РФ демонстрирует свою славу как мировая держава с мощной политической системой и сильной государственной мощью, как могучее государство, возглавляющее построение нового, многополярного мира", — говорится в поздравлении.

Ким Чен Ын отметил, что благодаря Путину Россия успешно отстаивает свои интересы и добивается могущества и процветания.

Пхеньян и Москва всегда будут вместе, а наша дружба будет вечной", — подчеркнул северокорейский лидер.

Ким Чен Ын также выразил уверенность, что союзнические отношения двух государств будут и впредь вносить важный вклад в формирование справедливого и многополярного миропорядка. Он заверил Путина, что Пхеньян будет и дальше всесторонне поддерживать борьбу российского народа за защиту суверенитета и территориальной целостности.

В июне 2024 года в ходе визита Путина в Пхеньян лидеры двух стран подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами.