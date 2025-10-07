Рейтинг@Mail.ru
Ким Чен Ын поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:00 07.10.2025 (обновлено: 07:44 07.10.2025)
https://ria.ru/20251007/putin-2046743253.html
Ким Чен Ын поздравил Путина с днем рождения
Ким Чен Ын поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2025
Ким Чен Ын поздравил Путина с днем рождения
Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с днем рождения, отметив, что благодаря его руководству Россия стоит во главе построения нового, многополярного РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T02:00:00+03:00
2025-10-07T07:44:00+03:00
в мире
россия
пхеньян
кндр (северная корея)
владимир путин
ким чен ын
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039277094_0:0:3490:1963_1920x0_80_0_0_d46779ef14c3cb098b59c9804a9b31ec.jpg
https://ria.ru/20251001/kndr-2045702846.html
https://ria.ru/20250905/rossiya-2040031467.html
https://ria.ru/20250909/kndr-2040562830.html
россия
пхеньян
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039277094_323:0:3054:2048_1920x0_80_0_0_8ec7e279c9ed92b82e8294c9ceb3f015.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, пхеньян, кндр (северная корея), владимир путин, ким чен ын
В мире, Россия, Пхеньян, КНДР (Северная Корея), Владимир Путин, Ким Чен Ын
Ким Чен Ын поздравил Путина с днем рождения

Ким Чен Ын поздравил Путина с днем рождения, пообещав вечную дружбу КНДР и РФ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Ким Чен Ын
Владимир Путин и Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Ким Чен Ын. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с днем рождения, отметив, что благодаря его руководству Россия стоит во главе построения нового, многополярного мира, и выразил уверенность в том, что дружба Пхеньяна и Москвы будет вечной, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Путин во вторник отмечает день рождения.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов и министр обороны КНДР генерал армии Но Гван Чхоль на церемонии открытия памятника корейским партизанам, воевавшим в годы Второй мировой войны, у Главного храма Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
КНДР будет полностью поддерживать Россию, заявил министр обороны
1 октября, 18:30
"Мой самый дорогой товарищ Владимир Путин, шлю Вам самые искренние и теплые поздравления со знаменательным днем рождения. Благодаря Вашему мудрому руководству и патриотической самоотверженности сегодня РФ демонстрирует свою славу как мировая держава с мощной политической системой и сильной государственной мощью, как могучее государство, возглавляющее построение нового, многополярного мира", — говорится в поздравлении.
Ким Чен Ын отметил, что благодаря Путину Россия успешно отстаивает свои интересы и добивается могущества и процветания.
"Пхеньян и Москва всегда будут вместе, а наша дружба будет вечной", — подчеркнул северокорейский лидер.
Главы иностранных делегаций перед парадом в Пекине - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Южнокорейские СМИ оценили встречу Путина с Ким Чен Ыном и Си Цзиньпином
5 сентября, 15:46
Ким Чен Ын также выразил уверенность, что союзнические отношения двух государств будут и впредь вносить важный вклад в формирование справедливого и многополярного миропорядка. Он заверил Путина, что Пхеньян будет и дальше всесторонне поддерживать борьбу российского народа за защиту суверенитета и территориальной целостности.
В июне 2024 года в ходе визита Путина в Пхеньян лидеры двух стран подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами.
Четвертая статья договора предполагает, что другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами, если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Матвиенко назвала партнерство России и КНДР образцом сотрудничества
9 сентября, 01:15
 
В миреРоссияПхеньянКНДР (Северная Корея)Владимир ПутинКим Чен Ын
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала